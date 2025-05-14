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顧立雄：1164億國防特別預算 花在資通與庫儲保養

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片

行政院將規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案送到立院，其中由國防部與海巡署負責的「國土安全韌性」部分共1500億元。國防部長顧立雄今天在立院表示，國防部將分得1164億元，主要在加強通信指管，以及庫儲、訓場的改善。

顧立雄答覆民進黨立委陳俊宇質詢時說，國防部負責的特別預算共1164億元，分為兩大部分：一是強化資通韌性、指管、軍民共同圖像等；另一塊則是庫儲、保養、零附件、訓場等設施的提升。

陳俊宇也問，為了滿足國防開支達GDP3%的目標，國防部還是有新一波軍購特別預算，內容將會是什麼？顧立雄回答，首要目標還是建立不對稱戰力、強化防衛韌性、改善後備戰力、因應威色地帶威脅，來源包括軍購、商購與國內委製。至於確實的品項，還要與包括友盟國家在內洽談，目前並沒有定案。

國防部 軍購 顧立雄

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