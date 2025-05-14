亞亞控政治打壓 劉世芳：主張武統觸法 無模糊空間

因武統言論爭議遭內政部取消居留許可，並被遣返大陸的陸配「亞亞」，她在返中45天後發聲批評台灣政治打壓陸配。內政部長劉世芳表示，任何人在台灣主張武力統一已觸法，一定會依法處置，沒有模糊空間。

「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，她13日情緒激動地訴說與孩子被迫分隔兩地的無奈，並痛批台灣當局對陸配進行政治打壓。她強調，自己不會因此退縮，將持續為兩岸家庭發聲。

劉世芳今赴立法院內政委員會前受訪指出，她不針對個案評論，但台灣是民主且有法律秩序的國家，任何人到台灣主張武力統一已經觸犯台灣的法律，也觸犯「兩岸人民關係條例」，一定會依法處置，沒有模糊空間。

劉世芳強調，根據「兩岸條例」，主張武力統一將受到台灣政府的行政處分或相關法律制裁，沒有模糊空間。至於亞亞稱將回台打官司，劉則說，亞亞可以按照台灣的規範來做處理。