快訊

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

度量瘋狂：精神疾病診斷標準有普世性嗎？

通勤族注意！台鐵「誤點10分全額退票」 新規6月23日上路

新任教宗曾受贈台灣口罩 駐教廷大使：台梵共享價值

中央社／ 梵蒂岡14日專電

屏東縣府5年前捐贈秘魯防疫箱，當時受贈者恰是新任教宗良十四世。駐教廷大使賀忠義表示，台灣和新教宗過去曾在人道關懷之路同行，未來將持續攜手共促人類福祉；使館特以中英文分享這樁美談，強調台梵共享價值。

賀忠義9日抵任履新時表示，台梵具有共享價值，過去、現在、未來都將是密切好夥伴，他表示昨天看到這段台灣與教宗良十四世之間因為人道救援連起的美麗緣分，覺得非常感動，立刻請館員譯成英文，透過臉書、訊息、口頭交談方式向教廷友人廣為分享。

賀忠義表示，盼透過這段台灣與新教宗之間的小故事，重申台灣將堅定與教廷共同捍衛人權、自由、民主等價值。

台灣醫師賴賢勇13日在社群網站發文指出，2020年9月6日，2000個上面印著「Taiwan can help, Pingtungcan help（台灣能幫忙、屏東能幫忙）」的物資箱，飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。

賴賢勇表示，當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。這件美事，是時任屏東縣長潘孟安成就的善舉。

駐教廷大使館昨天以中、英文轉發這則暖心小故事，許多網友、旅居義大利的台僑都留言表示相當感動。

駐教廷使館指出，教宗良十四世曾說，上帝愛所有人，沒有任何限制或條件，台灣將繼續與教廷合作，發揚「天主是愛」的人道救援精神。

教宗 教廷

延伸閱讀

潘孟安疫中送暖締奇緣 TAIWAN BOX 牽起現教宗美好連結

是否出席教宗就職彌撒？ 陳建仁：未接到任何指派

教宗接見全球媒體 力捍新聞自由幽默感盡現 1訴求受矚

新任教宗良十四世呼籲教會 回應數位革命

相關新聞

川普對台戰略模糊？前美國官員：戰略清晰百害無一利

美國總統川普上台後，對台表現出「戰略模糊」，不願說明是否會在中國大陸武力犯台時協防台灣，美國國防部前印太事務助理部長瑞特...

川普談貿易提「統一與和平」 總統府：美中談判 無涉台灣

美國總統川普昨天談及美中貿易談判，提到若中國大陸願意開放市場將有利於「統一與和平」（unification and pe...

不法關說法官、檢察官 最重判5年

經濟要犯鍾文智等棄保潛逃案例頻傳，立法院昨三讀通過刑法部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，棄保潛逃將處三年以...

美中開啟新冷戰 學者分析台海「熱戰」可能性

美國總統川普上任滿100天，從區域衝突到國際貿易，一連串動作幾乎改變二戰結束以來的國際秩序，針對中國大陸的新美中對抗態勢，也讓國際關切台海兩岸局勢的發展，然而，川普說變就變的作風，卻令外界難以預測其行為模式，更增添區域情勢的不確定性。「新冷戰」格局再度改變，台灣在此情勢下是否演變成「熱戰」，也成舉世關注的焦點。

相對論／王偉忠爆黃國昌是他乾兒子 立院戰神竟有罩門

一個是「電視教父」王偉忠，一個兒時曾是「孩子王」民眾黨主席黃國昌，原本是平行世界的兩人在轉角處相遇而有了火花。在這次《相對論》訪談中，兩位相差16歲的男人，如同深交已久的老友。黃國昌羨慕王偉忠的才華，更羨慕王偉忠很有女人緣；王偉忠眼中的黃國昌則是一位將軍，惜才之心溢於言表，甚至開心地稱「黃國昌是我乾兒子」。

外交部籲WHO 停止扈從中國

世界衛生組織（ＷＨＯ）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行世界衛生大會（ＷＨＡ），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張芝颯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。