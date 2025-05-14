新任教宗曾受贈台灣口罩 駐教廷大使：台梵共享價值

屏東縣府5年前捐贈秘魯防疫箱，當時受贈者恰是新任教宗良十四世。駐教廷大使賀忠義表示，台灣和新教宗過去曾在人道關懷之路同行，未來將持續攜手共促人類福祉；使館特以中英文分享這樁美談，強調台梵共享價值。

賀忠義9日抵任履新時表示，台梵具有共享價值，過去、現在、未來都將是密切好夥伴，他表示昨天看到這段台灣與教宗良十四世之間因為人道救援連起的美麗緣分，覺得非常感動，立刻請館員譯成英文，透過臉書、訊息、口頭交談方式向教廷友人廣為分享。

賀忠義表示，盼透過這段台灣與新教宗之間的小故事，重申台灣將堅定與教廷共同捍衛人權、自由、民主等價值。

台灣醫師賴賢勇13日在社群網站發文指出，2020年9月6日，2000個上面印著「Taiwan can help, Pingtungcan help（台灣能幫忙、屏東能幫忙）」的物資箱，飄洋過海到秘魯，無償捐贈給當地醫療與慈善機構。

賴賢勇表示，當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。這件美事，是時任屏東縣長潘孟安成就的善舉。

駐教廷大使館昨天以中、英文轉發這則暖心小故事，許多網友、旅居義大利的台僑都留言表示相當感動。

駐教廷使館指出，教宗良十四世曾說，上帝愛所有人，沒有任何限制或條件，台灣將繼續與教廷合作，發揚「天主是愛」的人道救援精神。