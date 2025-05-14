快訊

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

度量瘋狂：精神疾病診斷標準有普世性嗎？

通勤族注意！台鐵「誤點10分全額退票」 新規6月23日上路

蔡英文哥本哈根民主高峰會演說：建立韌性是生存關鍵

中央社／ 14日專電

前總統蔡英文13日到訪丹麥，並於哥本哈根民主高峰會發表演說，她在演說中表示，民主國家面對不確定性與挑戰，需要有新的策略確保國家安全與經濟繁榮，建立韌性是變局中生存的關鍵。

蔡英文演講之前，有兩場跟台灣相關的演說，分別是「零日攻擊」編劇鄭心媚與演員Janet謝怡芬與紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）的對談。以及立陶宛立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，另譯：阿頓梅納斯）的演說「台灣為什麼對歐洲很重要」。

艾德梅納斯分享了立陶宛支持台灣的例子，他表示，歐洲有義務勇敢的捍衛台灣的民主。

蔡英文接著發表20分鐘的演說。她表示，面對在貿易利益重新平衡與安全責任重新分配中可能產生的衝突時，民主國家必須確保團結一致，並持續有效地維護各自與集體的安全應對能力。這些努力必須持續而堅定，因為對手正不斷結盟，並發展各種新手段，企圖分化民主社會、侵蝕民主體制，並挑起社會對立。

她說，現在正是積極對外聯繫並靈活調整的關鍵時刻。互動的規則已經改變，集體策略也必須隨之調整與進化。

她表示，當前這個時刻，民主國家迫切需要一套新的策略，來確保國家安全與經濟繁榮。在面對挑戰時建立韌性，是生存的關鍵。

她也說，台灣深知韌性是什麼，因為台灣人對試圖利用民主的不完美來破壞體制的勢力，切身體會。台灣人民曾親身經歷威權統治的傷害；如今，台灣幾乎每天都面對升級的威脅與恐嚇。

她表示，中國曾以為，透過不斷的網攻、駭客行動與軍事演習，可以使台灣人民陷入恐懼或麻痺。但事實證明並非如此。相反地，台灣人民將這些挑戰化為建立韌性的基礎。

蔡英文說，正是這股韌性，使台灣得以保護選舉不受威權干預，走過疫情的挑戰，也讓台灣對資訊操弄更加警覺、更有素養。韌性的展現涵蓋各層面，從個人到集體、從經濟到國防。

她進一步解釋，台灣在國防、數位基礎建設、經濟貿易等方面增加韌性所作的努力。

她在演說最後表示，台灣將持續與所有渴望促進和平與穩定的朋友站在一起，也願意與國際社會分享數十年來的經驗與學習，讓區域到全世界都更有能力、更有準備去守護我們所珍視的價值——自由與民主。

蔡英文從2020年開始，每年都用視訊的方式受邀在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen DemocracySummit）發表演說，今年是蔡英文第一次親臨現場。

主辦單位「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）對中央社表示，多年來，他多次邀請蔡英文參與民主高峰會，他非常高興蔡英文終於能夠親自出席，也非常高興有許多來自台灣政府、民間團體與公民社會的參與。

他說只要民主高峰會繼續舉辦下去，他們就會繼續邀請台灣的參與。

台灣人 蔡英文

延伸閱讀

施政民調樣樣倒數 藍智庫批賴只會鬥爭

影／新國會智庫民選總統民調公布 羅智強盼賴清德借鏡

蔡英文參觀立陶宛博物館 不忘關心台灣留學生

被蔡政府砍掉的教師節大復活 成今年第一個新增國假

相關新聞

川普對台戰略模糊？前美國官員：戰略清晰百害無一利

美國總統川普上台後，對台表現出「戰略模糊」，不願說明是否會在中國大陸武力犯台時協防台灣，美國國防部前印太事務助理部長瑞特...

川普談貿易提「統一與和平」 總統府：美中談判 無涉台灣

美國總統川普昨天談及美中貿易談判，提到若中國大陸願意開放市場將有利於「統一與和平」（unification and pe...

不法關說法官、檢察官 最重判5年

經濟要犯鍾文智等棄保潛逃案例頻傳，立法院昨三讀通過刑法部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，棄保潛逃將處三年以...

美中開啟新冷戰 學者分析台海「熱戰」可能性

美國總統川普上任滿100天，從區域衝突到國際貿易，一連串動作幾乎改變二戰結束以來的國際秩序，針對中國大陸的新美中對抗態勢，也讓國際關切台海兩岸局勢的發展，然而，川普說變就變的作風，卻令外界難以預測其行為模式，更增添區域情勢的不確定性。「新冷戰」格局再度改變，台灣在此情勢下是否演變成「熱戰」，也成舉世關注的焦點。

相對論／王偉忠爆黃國昌是他乾兒子 立院戰神竟有罩門

一個是「電視教父」王偉忠，一個兒時曾是「孩子王」民眾黨主席黃國昌，原本是平行世界的兩人在轉角處相遇而有了火花。在這次《相對論》訪談中，兩位相差16歲的男人，如同深交已久的老友。黃國昌羨慕王偉忠的才華，更羨慕王偉忠很有女人緣；王偉忠眼中的黃國昌則是一位將軍，惜才之心溢於言表，甚至開心地稱「黃國昌是我乾兒子」。

外交部籲WHO 停止扈從中國

世界衛生組織（ＷＨＯ）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行世界衛生大會（ＷＨＡ），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張芝颯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。