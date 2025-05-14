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川普談貿易提「統一與和平」 總統府：美中談判 無涉台灣

聯合報／ 記者張文馨陳熙文李成蔭／台北報導
美國總統川普昨天談及美中貿易談判，提到若中國大陸願意開放市場將有利於「統一與和平」。(美聯社)
美國總統川普昨天談及美中貿易談判，提到若中國大陸願意開放市場將有利於「統一與和平」。(美聯社)

美國總統川普昨天談及美中貿易談判，提到若中國大陸願意開放市場將有利於「統一與和平」（unification and peace）。雖然美國國務院及美國在台協會都以「美國對台政策沒有改變」來回應，但學者專家認為川普說這句話的背景充滿各種可能性。

川普在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，「他們已同意開放中國，全面開放中國；我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」

川普提到「統一與和平」，受到各界關注。美國國務院隨後在回覆記者提問時指出，美國對台政策不變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係；美國在台協會也表示，川普發言明顯針對美中貿易，「美國對台政策沒有改變」。

總統府發言人郭雅慧也說，美國國務院已澄清稱川普發言是說明美中貿易關係，無涉台灣，就我方理解，美中貿易談判未觸及台灣相關議題；政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢並穩健應對挑戰，請國人放心。

不過，國民黨立委林沛祥認為，川普說法顯示賴政府與美方聯繫有很大落差，遠不如賴政府大內宣講的那麼和諧、暢通無阻，府方只能講「該言論與台灣無關」根本「掩耳盜鈴」。

專家學者則認為，現階段沒有美國改變對台政策的跡象，但川普說出這句話的背景充滿各種可能性。

台大政治系兼任助理教授陳麒安分析，這可能反映在美中貿易談判過程中觸及台灣議題，但沒有明確進展，美國未作出明確承諾，川普可能從中得到某些資訊便脫口而出；因為unification在學術上用語是指分裂國家的統一，不太可能用在貿易談判領域。

對外關係協會秘書長黃奎博表示，川普可能認為美陸經貿談判緊張氛圍得到緩解，中共才有餘力妥善處理兩岸和平統一的議題；也可能是美陸談判順利可給未來兩岸談判參考。他分析，川普這句話應是對中共講的，不是對台灣講的，但很難判斷川普說話當下是否考慮到中華民國或台灣的地位和處境。

黃奎博表示，從過去紀錄看，川普似無興趣對兩岸統一與否表態，美方應會持續強調一中政策不變；但若川普把兩岸和平與統一連在一起，並認為是可以拿來與中共交換的政治承諾，也可預期美國國務院會把「不支持台獨」加回政策論述；其他可能變化則取決於美陸經貿談判競合。

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