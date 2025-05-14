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外交部籲WHO 停止扈從中國

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北報導

世界衛生組織（ＷＨＯ）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行世界衛生大會（ＷＨＡ），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張芝颯昨呼籲ＷＨＯ秘書處停止扈從中國，將台灣排除在ＷＨＯ之外；她說，衛生福利部長邱泰源與外交部官員將組行動團，前往日內瓦宣達，爭取擴大台灣的國際參與空間。

民間團體世台聯合基金會宣布，廿日將在場外舉行「二○二五 ＷＨＡ全球論壇—重塑全民均健」論壇，邀前副總統、中研院院士陳建仁分享台灣健保卅年成果。

陳建仁昨在行前記者會指出，台灣的全民健保就是全民健康覆蓋最好的縮影，台灣可以幫助全世界很多國家，現在也正在幫助世界很多國家；而美國準備在明年退出ＷＨＯ，將影響百分之卅ＷＨＯ經費，衝擊全球健康照顧。

至於外界關切台灣將派誰參與教宗就職儀式，外交部發言人蕭光偉說，刻正作業規畫中。

WHA WHO 外交部 陳建仁

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