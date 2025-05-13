綠島人權藝術季開幕 李遠：我們對抗的不是遺忘

1951年5月17日，台灣第一批政治犯被送到綠島。2025年綠島人權藝術季17日於綠島正式揭幕，今（13）日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦開幕記者會。文化部長李遠出席典禮時表示，期待在台灣不管任何人、任何政黨，都能用真誠的心看待白色恐怖，「在台灣發生過這麼長的歷史，我們對抗的不是遺忘，我們對抗的是扭曲，我們對抗的是輕視，」

開幕記者會除公布本屆23組國內外藝術家作品及相關活動，並於會後舉行首場國際論壇，邀請濟州雙年展策展總監Jeauk Lucas Kang與本屆綠島人權藝術季各國參展藝術家，展開關於歷史、身體與記憶的對話。

本屆綠島人權藝術季由台新藝術獎視覺藝術獎得主高森信男擔任總策展人，與策展人曾哲偉、張文豪共同策劃，以《149海浬的時間：對抗遺忘》為題，回應自1951年起政治受難者從基隆港被押解至綠島的歷史航程。策展核心聚焦在「渡海登島」，邀集23組國內外藝術家參與，其中包含7組來自海地、克羅埃西亞、馬來西亞、香港、印尼、越南等地的國際藝術家，展出錄像、裝置、繪畫、聲音與文件檔案等多樣形式。

高森信男表示，本屆藝術季以「149海浬的時間：對抗遺忘」為主題，回顧1951年5月，第一批政治犯從基隆港出發，橫跨149海浬被押送至綠島的歷程。正因為這些前輩在應該享受青春的年歲承受恐懼與苦痛，才有現在大家的幸福與安穩，為此他非常感謝。

李遠表示，雖然人權館預算一直不多，今年又被刪減2000萬，但仍然會透過募款、合作等方式，將活動持續辦理下去。他指出，許多人用扭曲的眼光看待白色恐怖時期，這才是他最痛心的。作為創作者，他清楚透過藝術能讓人與人之間更加理解，「透過藝術，我們可以想像在那個被隔離的島上，許多前輩如何看著星星、看著海水，堅毅的生活下去，藝術能讓我們更了解當時的悲傷與痛苦」。

本次藝術季展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》，作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖前輩生前的分享。蔡焜霖生前曾於王德瑜個展中形容她的作品有如「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」，這段記憶成為王德瑜《N22.40》作品的出發點，也回應政治受難經驗中罕見卻深刻的人性光亮。

此外，來自馬來西亞沙巴的藝術團體「龐克搖滾社」（Pangrok Sulap）帶來大型木刻版畫作品《獻給自由，希望的心》，描繪台灣白色恐怖時期被囚禁於綠島者的韌性、夢想與抗爭。作品運用強烈對比與大膽線條，展現無法被壓制的聲音、不願消逝的夢想與監獄牆內不屈的抵抗，藝術家並以共創工作坊的形式，邀請綠島國中學生共同完成作品，讓藝術作品深入綠島在地社群。

除了展出當代藝術作品，藝術季也包含一系列教育推廣活動，包括策展人導覽、創作工作坊、校園座談活動等。展覽期間並與台北「飛地書店」、台中「潮返書店」、嘉義「島呼冊店」、臺南「南渡策室x無有為獨立書店」、台東「書粥」等獨立書店合作，舉辦人權主題巡迴書展。7至9月期間將邀請策展人及藝術家錄製Podcast節目（一共12集），展開人權與藝術的精彩對話。

●「2025綠島人權藝術季」展覽自5月17日至9月21日於人權博物館綠島園區展出，活動資訊歡迎查詢「2025綠島人權藝術季」官網及FB粉絲專頁。