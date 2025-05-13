快訊

兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文訪丹麥國會 友台小組議員展現挺台熱情

中央社／ 斯德哥爾摩13日專電
前總統蔡英文。路透
前總統蔡英文。路透

前總統蔡英文13日到訪丹麥，在丹麥國會友台小組成員的陪同之下參觀丹麥國會，並與丹麥友台國會議員餐敘，友台小組議員表示台灣跟丹麥很類似，丹麥應該與台灣有更緊密的合作。

蔡英文在造訪立陶宛之後，13日來到丹麥首都哥本哈根，並參訪丹麥國會，這是台灣首次總統層級的訪客造訪丹麥國會。

丹麥國會友台小組主席凱爾斯加德（PiaKjærsgaard，另譯：柯絲高）帶領其他友台議員接待，參觀丹麥國會各個有指標性的地點、畫作、原始憲法等，並在國會議員的陪同下參觀議場，了解丹麥國會運作。

接待蔡英文的國會解說員向中央社表示，這次參訪過程相當愉快，蔡英文對丹麥的文化與政治，以及他所介紹的內容都展現高度興趣。

參訪之後的餐敘，蔡英文也跟其他友台的議員會面，其中有幾位20、30歲的年輕議員，蔡英文對丹麥的國會年輕程度感到很驚訝，也對丹麥年輕議員們表示欣賞與敬佩。

餐敘時，凱爾斯加德表示，她很高興前總統蔡英文到訪，她們在台灣已經多次會面，這次可以在國會中接待蔡英文與訪團，感到很榮幸。她說，她第一次到訪台灣是在1987年，前總統李登輝任內，至今經歷了不同的總統與住丹麥代表，很開心能有機會接待蔡英文。

她說丹麥知道台灣為了民主自由做了多少努力，丹麥會繼續堅定的支持台灣。

蔡英文表示，這是她第一次造訪丹麥，可以參觀丹麥國會讓她非常的開心，也感謝丹麥國會對台灣的友誼和支持。

她表示，近年來，台灣與丹麥的雙邊關係有相當大的進展，例如在風力方面的合作，然而，除了經濟的合作之外，台丹雙方關係的真正力量奠基於兩國對於民主、自由、人權的共同追求。

她期盼台灣與丹麥有更為緊密的合作，共同堅韌發展。

蔡英文也表示，雖然台灣面對不斷的獨裁威脅，但台灣從不、也將不會因此妥協。她感謝丹麥國會對台灣的支持，也希望透過共同合作，能夠保衛台海、印太地區以及全世界的和平與穩定。

參訪丹麥國會之後，蔡英文將會出席哥本哈根民主論壇（Copenhagen Democracy Summit），並發表演說。

丹麥 蔡英文 議員

延伸閱讀

施政民調樣樣倒數 藍智庫批賴只會鬥爭

影／新國會智庫民選總統民調公布 羅智強盼賴清德借鏡

蔡英文參觀立陶宛博物館 不忘關心台灣留學生

被蔡政府砍掉的教師節大復活 成今年第一個新增國假

相關新聞

立院三讀！棄保潛逃最重關3年 不法關說可關5年罰50萬

經濟要犯鍾文智、網紅貴婦奈奈棄保潛逃案例頻傳，立法院今天三讀通過「刑法」部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，...

卓榮泰稱房價不會一夕降 她怒轟已3200夕：不是被笑死就是被氣死

針對房價議題，行政院長卓榮泰專訪時指出「誰都不可能讓房價一夕之間降下來」，並透露內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身住青...

綠島人權藝術季開幕 李遠：我們對抗的不是遺忘

1951年5月17日，台灣第一批政治犯被送到綠島。2025年綠島人權藝術季17日於綠島正式揭幕，今（13）日在白色恐怖景...

蔡英文訪丹麥國會 友台小組議員展現挺台熱情

前總統蔡英文13日到訪丹麥，在丹麥國會友台小組成員的陪同之下參觀丹麥國會，並與丹麥友台國會議員餐敘，友台小組議員表示台灣...

前總統蔡英文抵達丹麥 盼民主國家攜手支持台灣民主

前總統蔡英文正出訪歐洲，她晚間透過臉書發文表示已經到達丹麥，期盼丹麥國會能夠向國際社會展現，台灣並不孤單，也希望丹麥政府...

兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

中國—拉美和加勒比國家共同體（CELAC）論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，路透報導，台灣在拉美的兩個邦交國海地與聖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。