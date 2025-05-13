兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

中國—拉美和加勒比國家共同體（CELAC）論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，路透報導，台灣在拉美的兩個邦交國海地與聖露西亞也出席此次會議，引發我國邦交拉警報的討論；外交部晚間透過新聞稿表示，外交部事前有掌握，友邦政府也透過我國使館告知，其中，海地外長表示是以CELAC成員國身分出席，聖露西亞強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。

外交部指出，海地外長蔣伯狄（Jean-Víctor Harvel Jean-Baptiste）及聖露西亞負責CELAC事務官員Peter Lansiquot於13日出席「中國-拉共體論壇」第四屆部長會議，外交部事前均有掌握。

外交部表示，CELAC是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，中國-拉共體論壇是該組織多邊例行性會議之一。

外交部指出，台灣與海地及聖露西亞多年來在良好的合作基礎上，持續深化互惠互利的夥伴關係，我國政府在各該國推動多項裨益民生的合作計畫，雙方關係友好穩固，露國及海地政府高層也多次表達對台灣邦誼的重視。

至於中國外長王毅在這次會議期間重申所謂的「一中原則」， 外交部表示，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，始終積極捍衛民主體制及尊重人權法治，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的客觀事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，更凸顯中國將專斷偏頗的自我意志強加於他國，並對國際社會洗腦的偏執行徑，外交部對此表達強烈抗議與嚴厲譴責。