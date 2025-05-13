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前總統蔡英文抵達丹麥 盼民主國家攜手支持台灣民主

中央社／ 台北13日電
台灣前總統蔡英文。路透
台灣前總統蔡英文。路透

前總統蔡英文正出訪歐洲，她晚間透過臉書發文表示已經到達丹麥，期盼丹麥國會能夠向國際社會展現，台灣並不孤單，也希望丹麥政府能與歐盟及全球的民主國家攜手合作，一起支持台灣的民主生活方式，以及在國際社會有意義的參與。

蔡英文說，她今天除了參觀丹麥國會，與丹麥國會的友台小組有進一步交流，稍晚她也將在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。

蔡英文說，這是她第一次來到丹麥，很高興能受到一群長期支持台灣的好朋友們的熱情接待，她特別提到丹麥國會友台小組主席凱爾斯加德（PiaKjærsgaard，另譯：柯絲高），多年來，凱爾斯加德始終是台灣堅定的朋友，為台灣、丹麥雙邊關係的推動貢獻良多。

蔡英文說，近年來，包括凱爾斯加德與丹麥國會的許多朋友努力下，台丹合作關係有很大進展，尤其離岸風電合作成果非常豐碩。

不過，蔡英文認為，台丹關係真正的力量，來自於共同堅持的價值「民主、自由與人權」；民主國家必須團結，堅守彼此共享的信念。她相信台灣與丹麥一定會進一步強化合作，共同為更穩定、更具韌性的未來努力。

蔡英文表示，與此同時，台灣正承受來自威權主義的壓力，包括經濟脅迫、打壓台灣參與國際事務的空間以及在周邊海域進行軍事演習。但她強調，台灣對民主制度的堅持、對維護國家與區域安全的決心，從未動搖，也不會退讓。

蔡英文說，誠摯期盼丹麥國會能夠向國際社會展現，台灣並不孤單。她也希望丹麥政府能與歐盟及全球的民主國家攜手合作，一起支持台灣的民主生活方式，以及台灣在國際社會中有意義的參與；只要共同努力，就能一起守護台海、印太地區，乃至世界的和平與穩定。

丹麥 朋友 蔡英文

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