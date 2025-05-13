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採購防彈衣驗收涉重大違失 監院糾正警政署等3單位

中央社／ 台北13日電
監察院外觀。聯合報系資料照
監察院外觀。聯合報系資料照

監察院今天說，警政署、移民署及台灣銀行採購防彈衣與防彈頭盔等安全配備，驗收作業涉有重大違失，例如廠商在防彈衣原有的車縫標籤上，另黏貼新的標籤，更新出廠序號與製造日期，竟能通過驗收，因此通過糾正3機關。

監察委員賴鼎銘、葉宜津、王麗珍今天透過新聞稿表示，全案經審計部於民國113年4月函報監察院後，經監委調查近1年後提出並通過調查報告，糾正警政署、移民署及台灣銀行，也一併促請國安局國防部確實檢討防彈配備採購案驗收作業。

監委說，警政署採購防彈衣時，要求廠商應將中文標籤車縫在防彈衣上，註明包括產品序號與製造日期等；移民署與台灣銀行辦理防彈衣採購案，也有類似作法。

監委表示，警政署於108年2月採購防彈衣，前3批次共3萬6000餘件防彈衣因未能通過抗彈性能測試而被判定驗收不合格，直到第4批次才通過驗收；警政署又另於同年12月再採購1萬餘件防彈衣，仍由同年2月採購案的得標廠商決標，再度因防彈衣未能通過抗彈性能測試而不合格。

監委表示，檢視警政署、移民署及台灣銀行分別於108年至112年間採購並驗收合格防彈衣樣品後，發現許多不合理情事竟仍能通過驗收，例如警政署與台灣銀行的防彈衣原有的車縫標籤上所印的產品序號，竟是警政署先前判定驗收不合格的防彈衣採購案的產品序號。也就是廠商在防彈衣原有的車縫標籤上，另外黏貼新的標籤，更新出廠序號與製造日期。

監委說，移民署防彈衣內的防彈纖維布，明顯將警政署驗收後判定不合格防彈衣採購案中指定的戳印字樣，塗改為移民署所指定的字樣。此外，移民署所指定的「戳印」字樣，更有以「黏貼」方式貼上的情形。

監委指出，警政署防彈衣使用的防彈纖維布，竟然不是「原廠證明書」所載明的廠商產品。

監委說，經比對廠商交付各書面證明文件，重要日期時序或倒置，或前後不一，但竟然可以分別通過驗收，相關作業顯有重大疏失。另依審計部追查發現，台灣銀行採購的防彈頭盔，有使用大陸地區產品的重大疑慮。

監委指出，另外，國安局108年及112年間辦理防彈配備採購案，得標廠商未依契約檢附相關產品運送證明文件，且防彈背心及公事包檢測報告內容顯有異常，以及相關書面證明文件日期不合理等，但國安局竟未察覺而通過驗收。

監委說，國防部辦理「抗彈纖維布（抗彈板）」採購案，對廠商提供空運提單等重要驗收證明文件，存管不佳，相關作業疏失都應檢討改善。

國安局 國防部 監察院 移民署

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