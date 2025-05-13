增訂刑法不法關說罪 朝野三讀後持續交鋒

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂棄保潛逃、不法關說等罪。朝野立委在三讀後發言仍針鋒相對，在野黨肯定通過修法補足漏洞，綠營則質疑沒有列入施壓等樣態，立法品質堪慮。

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂妨害司法公正罪章、棄保潛逃罪、不法關說罪及提升脫逃罪法定刑等條文，例如對於法官、檢察官進行不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。

立法程序完成後，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱，以及國民黨立委洪孟楷、吳宗憲與台灣民眾黨立委黃國昌登記發言或透過臉書撰文。

沈伯洋在臉書撰文提及，司法體系的「關說」要處罰沒錯，但是如果是「施壓」，民進黨團的版本有施壓，但藍白卻不敢訂（寫）進去。他質疑，如此立法品質真的堪慮。

鍾佳濱表示，這次修法前後矛盾，但還是要感謝立法院長韓國瑜，讓民進黨團有機會提出再修正動議（修法版本），使藍白可以參考民進黨團的修法版本，只可惜藍白忘了納入「施壓」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在臉書撰文表示，民進黨支持訂定棄保潛逃罪及妨害司法公正罪，也在審查過程一再示警，不能民粹式修法，然而藍白版本的構成要件不精確，違反罪刑法定原則，會造成執行面的困難。

黃國昌說，從2017年司改國是會議總結會議結束到今天，歷經2831天的等待，終於完成棄保潛逃罪、不法關說罪的立法。

黃國昌質疑，民進黨之所以不斷延宕改革，為的就是替一個又一個落跑的綠營權貴和關說司法的綠色高官遮醜，台灣的司法不能因為民進黨的不作為繼續墮落，權貴司法的亂象必須終止。

洪孟楷表示，公平正義從來不是從天上掉下來，而是大家共同努力打拚，並且透過立法程序補足、加強過去可能錯誤的漏洞，今天的修法是要讓台灣社會知道，不是有錢、有勢、有辦法的人就可以在台灣囂張至極。

吳宗憲指出，人民的需求才是最重要的，更要把治安的破洞補起來，至於有立委提到關說與施壓，其實制定法律有一個最基本的原則，就是法律明確性，而關說有非常多的定義與判決，施壓卻沒有，因此沒辦法把一個法律不明確的東西放在法條中。