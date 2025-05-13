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運動部要來了 卓榮泰：盼9月9日國民體育日掛牌

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰即將上任滿一周年，他今天在臉書回顧行動創新內閣這些日子來完成的工作。他提到，推動運動部成立彰顯注重全民運動、培育傑出人才、積極參與國際、發展運動經濟等4大精神，盼運動部能在9月9日國民體育日時順利掛牌。

卓榮泰指出，回顧行動創新內閣近一年來努力完成很多工作，也共同面對許多新挑戰，比如落實總統賴清德「健康台灣」理念、國家搭建舞台開始讓年輕人海外圓夢、從科技普惠角度加大力道多元振興中小微企業，並加速實現台灣6大區域均衡發展等。

他也透過圖卡列舉這一年的重點政策，貿易方面透過「立足台灣、布局全球、行銷全世界、加強美國」，政府協助台商從捷克出發布局歐洲市場，在捷克設立台灣貿易投資中心，日本福岡也已設立貿易投資中心，用一站式服務提供雙向投資、產業與技術合作。

卓榮泰續指，政府也協助超過15家國內新創產業，並以美國、加拿大為目標，協助鏈結國際商機，泰國、印尼、印度等南向國家辦台灣形象展，聚焦淨零碳排、健康升級產業趨勢，創造2億5657萬美元商機。

因應美國對等關稅，卓表示，政府48小時內就提出產業支持方案，可說是世界最快，更顯示政府過去判斷方向正確，也希望立法院與民眾後續能支持政府提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

他接著提到，政府會加速推動6大區域產業與生活圈發展，共同帶動產業、生活與文化，並會持續當中小微企業最強後盾，協助業者力推淨零、數位轉型與通路發展。

針對能源議題，卓說，政府加速推動二次能源轉型，將持續推動光電、風電，發展地熱及布局氫能等多元綠能，同時透過深度節能、先進儲能，與強化電網韌性，目標明年綠能發展占比達20%，且台灣用電到2032年無虞。

卓榮泰 運動部

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