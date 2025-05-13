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卓榮泰稱房價不會一夕降 她怒轟已3200夕：不是被笑死就是被氣死
針對房價議題，行政院長卓榮泰專訪時指出「誰都不可能讓房價一夕之間降下來」，並透露內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身住青年住宅或社宅一旦結婚、生子，租金補貼將加碼。北市議員游淑慧怒轟「別講漂亮話了，不是被笑死、就是被氣死。」
對於卓榮泰說「誰都不可能讓房價一夕之間降下來。」游說，是啊，但民進黨執政9年了，都3200夕。還要怎麼樣？房價不但沒降，還不斷漲，別講漂亮話了，不是被笑死、就是被氣死。
游淑慧說，她質詢偷拍和性影像侵害防治議題時，面對首長一直找困難的藉口，跟首長說：「我小學六年級的時候，老師就教我不要為失敗找藉口」。並酸爆卓榮泰「希望現在不要看到一堆官員大人，還在為失敗找藉口」。並在文末標註「嗯，卓榮泰大院長。」
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