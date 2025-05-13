立院三讀！棄保潛逃最重關3年 不法關說可關5年罰50萬

經濟要犯鍾文智、網紅貴婦奈奈棄保潛逃案例頻傳，立法院今天三讀通過「刑法」部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，棄保潛逃將處3年以下有期徒刑；而對法官、檢察官進行不法關說者，最重處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。

現行刑法「脫逃罪」僅適用於被判決確定而脫逃者，但涉案被裁定交保但尚未判刑確定者「棄保潛逃」，則無任何刑事處罰，不少經濟大咖如國寶集團總裁朱國榮、鍾文智寧可被沒收鉅額保金，也要逃到海外逍遙。

立法院三讀通過「刑法」部分條文修正案，在刑法中增訂「棄保潛逃罪」，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處3年以下有期徒刑。

另外現行「脫逃罪」僅處1年以下有期徒刑，刑度太低，因此立法院三讀通過條文加重脫逃罪刑責，依法逮捕、拘禁之人脫逃者，處3年以下有期徒刑，而損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

立院三讀條文還增訂「妨害司法公正罪」，意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

國民黨立委吳宗憲表示，許多棄保潛逃、不法關說都是權貴涉案的例子，前法務部長邱太三向桃園地檢署前檢察長彭坤業關說時，他當時人就在桃園地檢署，是一位年輕的公訴檢察官站出來才揭發此事。他強調，對於棄保潛逃、不法關說一定要給予處罰，這樣才可以維持司法公信力，也可讓權貴不再走後門。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，2017年司法改革國是會議最後決議，要制定棄保遣逃罪、不法關說罪，結果民進黨政府不斷拖延，邱太三不法關說桃園地檢署檢察長，結果檢察長因醜聞而下台，邱太三卻得不到任何法律制裁，三讀法案終於可以完成司法改革。

國民黨立委翁曉玲表示，如果大家不清楚什麼叫關說，可以網路搜尋民進黨總召柯建銘關說，就可以知道現實中一些不法分子，破壞司法審判中立性。

民進黨立委吳秉叡則回嗆，要幫柯建銘聲明從來沒有關說，不法關說是前總統馬英九當年為了鬥爭前立法院長王金平的醜聞，而且邱太三關說經調查並無此事，藍白卻利用言論免責權，在立法院造謠。