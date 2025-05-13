朱立倫蔣萬安同台 批民進黨搞惡罷、追殺在野黨

立法院今三讀「核管法」，將核電機組延役。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨在搞大罷免，國民黨還在努力拚民生、拚經濟，呼籲民眾投下不同意罷免票。台北市長蔣萬安說，民進黨不公不義、鋪天蓋地追殺在野黨，目的就是要不斷選到贏，選輸就翻桌。

國民黨立委賴士葆今舉辦「反惡罷」台北市文山場政策說明會，朱立倫、蔣萬安、中廣前董事長趙少康、台北市議會議長戴錫欽等人皆到場力挺。近4百名民眾與會，支持者罵聲連連，怒批民進黨搞惡罷、把台積電送走。

朱立倫指出，現在全世界最關心關稅、股匯市，台灣更是關鍵，但民進黨的解方是大罷免，剩下的就跟美國人跪，昨天行政院帶138家公司到美國投資，要把生產線、供應鏈搬到美國，真正賣台的是賴清德。

朱立倫說，立法院今下午通過核電延役修法，讓核電能延役20年，原來已經關掉的核電廠可申請重啟，但民進黨全票反對，民進黨的意識形態，要讓大家用肺發電、買貴的電、買髒的電；便宜的電、乾淨的核電，不管多少民意調查、多少公投，他還是不要，這就是民進黨、惡罷、獨裁。

朱立倫說，作為負責任的在野黨，很多人跟他說，國民黨不要幫民進黨解套，「我說不行，我們還是一定要這樣做，」到時候就讓民眾知道，真正負責任的是賴士葆，真正責任的是國民黨的立委。

朱立倫指出，立法院上周也通過還假於民，民進黨立院黨團總召柯建銘已揚言，只要大罷免成功，就要把假收回去；綠營本來還說台灣光復節、行憲紀念日絕對不能放假，這些都是其他人種要紀念的，「不好意思，我也是其他人之一，」所以大家一定要堅持投不同意罷免票。

他也提到，立法院明天要繼續努力討論攸關普發現金的還錢於民法案，「好奇怪，人家在搞大罷免，我們還在拚經濟、拚民生，」他們會繼續拚下去，但要拜託民眾一定要出來，而且要投同意票，不出來就是支持大罷免了。

朱立倫也為賴士葆抱屈，他倆同時進立法院，是最資深、最專業的委員，每一里都可看到他的認真，連這樣的委員要罷免，真的是天理何在。

蔣萬安也說，賴士葆多年真的是全心全意投入在文山區，照顧每個人。這次面對到這樣的罷免，實在是太不公平，唯一的辦法就是勇敢站出來，投下不同意票，要把這次的罷免當成一次選戰，大家一定要出來投票。

蔣萬安提到，罷免只需要25％的門檻，罷免方很容易達到門檻，所以絕對不能掉以輕心，從民調也可以看出，很多人支持賴士葆，但不知道要出來投票，甚至誤以為支持賴士葆就不用投票，但這次一定要出來投票，這是非常關鍵的。