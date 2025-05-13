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核管法修正草案通過 謝龍介：對社會、未來子孫有責任的修法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委謝龍介指核管法3讀通過，是藍白對社會、對未來子孫有責任的修法。圖／取自謝龍介臉書
立委謝龍介指核管法3讀通過，是藍白對社會、對未來子孫有責任的修法。圖／取自謝龍介臉書

立法院今天下午3讀通過「核子反應器設施管制法」修正草案，讓核電廠在使用執照屆滿後，經台電申請、主管機關審核，確認安全無虞後可以延役，最長可延役20年。國民黨立委謝龍介在臉書表示，「核管法」修法通過，是藍白對社會、對未來子孫有責任的修法。

謝龍介晚間在臉書表示，核管法修法通過，給台灣人一條生路、給企業界一條生路，也給子孫幸福未來一條生路；他說，核能是全世界的潮流，台灣卻要反潮流，將核電拒於門外，真的沒道理。

謝龍介表示，修法通過，讓核電廠在使用執照屆滿後，經台電申請、主管機關審核，確認安全無虞後才可以延役，最長可延役20年。這次修法，是先讓法令先解套，未來核電廠延役，還要經過1000多項的安全檢測，才可以讓核電廠重啟運轉，「不是今天修法過、明天電廠就可以延役。」

「我們藍白堅持，沒有核安，就沒有核電。」謝龍介說，今天不做，明天就後悔，未來，會付出更多代價。「當全世界重新擁抱核電、重啟核電廠時，我們是要接軌國際，還是要徹底將核電除役，今天核管法3讀通過，是藍白對社會、對未來子孫有責任的修法。」

修法 國民黨 核電 謝龍介

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