總統府否認川普拋統一說 林沛祥批：根本「掩耳盜鈴」

美國總統川普拋統一說惹議，總統府表示「美中貿易談判無涉台灣」，國民黨立委林沛祥批評，川普說法顯示賴政府與美方聯繫有很大落差，我國府方很快做嚴正否認，更證明總統府無法控制川普言行，現在只能講該言論與台灣無關，這根本是「掩耳盜鈴」。

川普談及美中貿易時提到，美方向中國大陸開放市場，卻沒有得到對等的回報，這並不公平；若中國大陸願意開放市場，將有利於統一與和平（unification and peace）。總統府發言人郭雅慧今表示，美國國務院已經澄清，稱川普的發言是說明美中貿易關係，無涉台灣，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題；面對國際變局，郭雅慧表示，政府會持續掌握情勢，並穩健應對挑戰，請國人放心。

林沛祥指出，川普會在美中貿易第一輪談判後開心提出彼此談判有利於兩岸和平及統一，這樣言語明顯表示川普政府與賴政府之間聯繫有很大落差，也就是中華民國政府與美國政府之間的溝通管道、互信基礎、共識，其實遠遠不如賴政府在大內宣講的那麼和諧、暢通無阻。

林沛祥還說，從我國總統府很快做嚴正否認，更能證明川普言語是我總統府無法控制的，而川普未來行動是否會實質傷害到我國利益，其實總統府也無法完全掌握，所以只能在第一時間盡快否認，所謂和平和統一跟台灣無關，這看來是種「掩耳盜鈴」的行為。

另外，有關潛艦欲提早測試，林沛祥表示，不管是潛艦也好，其他交通工具也好，作用不管事國防或大眾運輸，安全都是第一要務，總不能說還沒達成任務之前，就因為安全問題先功敗垂成，所以不應跳過任何程序，這節骨眼上，政府取消測試是對的，不應人事原因便宜行事，導致未來潛艦上面的安全問題發生，這樣不只對國軍不負責任，也是對整個中華民國國防不負責任。