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確定了 前總統府第三局長丘高偉出任駐南韓代表

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府宣布由丘高偉任駐南韓代表。聯合報系資料照
總統府宣布由丘高偉任駐南韓代表。聯合報系資料照

總統府今（13日）宣布，任總統府第三局前局長丘高偉為駐南韓代表；接替將任滿三年的現任代表梁光中。

丘高偉為政治大學外交研究所碩士，曾任聖克里斯多福及為尼斯大使及亞東關係協會專門委員。

丘高偉2020年在政大演說提到，自己進入外交部之初在總務司工作，負責各種後勤，事情瑣碎但發現留意細節，能讓外交工作順利進行；他舉在總務司幫忙外賓拿行李為例，如何在航廈轉盤中快速且正確的找到行李就是一門學問，因為各地外賓於打包行李上都有不同的習慣與標籤，只要能注意到這樣的細節，就能迅速地找到外賓行李，如此才能讓外交工作順利進行。

丘高偉也說，雖然聖克里斯多福及尼維斯是僅有五萬多人的小國，但依然有議會與多個政黨；身為大使要思考如何調和各政黨與我方的關係，從各政黨對台灣的策略不同，進一步制定不同的應對之道，以符合需求。

他認為，在外交領域中一定要抱持著如籃球場上「第六人」的精神；第六人不像先發球員有犯錯及失誤的空間，隨時可能被人替代，因此要不斷精進自己的能力，而這種精神正是進入外交領域必備的態度。

南韓 總統府

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