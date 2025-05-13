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核管法三讀 綠批在野罔顧國安核安、白反擊一路造謠

中央社／ 台北13日電
核管法攻防前，民進黨團總召柯建銘（中）在議場後方召集綠委談話，進行攻防前的沙盤推演。聯合報記者邱德祥／攝影
核管法攻防前，民進黨團總召柯建銘（中）在議場後方召集綠委談話，進行攻防前的沙盤推演。聯合報記者邱德祥／攝影

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組得延長運轉期限。民進黨立委在立法後發言時，抨擊在野黨罔顧國安、核安風險，聯手幫核一、二、三重啟開綠燈，民眾黨立委反擊，指責民進黨一路造謠、擺爛，未來電價上漲、國安問題，民進黨負全責。

核三廠2號機運轉執照5月17日到期後，台灣將正式邁入非核家園。立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

民進黨立委林宜瑾在三讀後發言時表示，在台灣進入非核家園前4天，藍白兩黨罔顧核安，在人數優勢下，強行通過核管法修法，為老舊核電廠重啟解套，把核安棄之不顧，硬要延長老舊核電廠使用年限，跟無良廠商隨便塗改過期食品效期，繼續在市場兜售，有何兩樣。

民進黨立委范雲表示，核電重啟，國安風險及經濟成本越來越高，藍白沒有專業回答，指鹿為馬，藍白的傲慢，不顧國安，只有人民可以教訓。

民眾黨立委張啓楷指出，核管法在8年就開始討論，無能的民進黨一路擺爛，一路杯葛，就像井底之蛙，一路造謠，世界趨勢都在返回核能，美國、日本、法國先進國家，把40年的核電廠延長到60年，民進黨夜郎自大，還在污名化核電，台灣的核一廠、核二廠、核三廠都是模範生，在國際原子能源總署做過評比是排名第6名。

張啓楷說，今天通過的核管法，重點是把法律障礙拿掉，主動權在民進黨身上，如果台電不申請，民進黨政府繼續擺爛，核電還是沒辦法重啟，在野黨負責任提出修法，以後責任就在民進黨，未來若電費上漲、以肺發電，健康出問題、國安出問題，民進黨要負全責。

民進黨立委張雅琳表示，民進黨要嚴厲譴責藍白兩黨，漠視核安風險，聯手幫核一廠、核二廠、核三廠開綠燈，是要為誰修核管法，為政黨利益，還是為中國攻台開方便之門。

國安 核三廠 核電 民進黨 藍白 非核家園

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