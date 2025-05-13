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核管法三讀通過 藍委葛如鈞：非強推延役而是政府多一選擇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。圖／葛如鈞辦公室提供
國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。圖／葛如鈞辦公室提供

立法院今三讀通過「核管法」修正案，國民黨立委葛如鈞表示「核電雖非完美，卻對台灣具有其必要性」，更是當今國際能源政策的主流趨勢與共識，這次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門，讓政府在面對日益嚴峻的供電挑戰時，多一項可用的政策工具。

葛如鈞指出，台灣目前僅剩核三廠二號機仍維持運轉，不過即將在5月17日停機，台灣將自此完全喪失核能這項「平價、穩定、超低碳」的供電方式；隨AI（人工智慧）、半導體等高科技產業用電激增，此時若仍缺乏政策彈性，將嚴重衝擊產業、民生與國安。

葛如鈞表示，我國「核管法」原定機組需於執照屆滿前5至15年提出延役申請，導致核三廠二號機即便安全無虞，也因時程限制無法續用。此次修法明確修正為「執照屆滿前提出即可」，讓尚有運轉價值的機組不被法規封死。

葛如鈞說明，三讀通過後，對於核三1號機（已停機）與核三2號機（即將停機），皆需行政機關評估再運轉的需求，並由台電向核安會申請換照，再通過主管機關（核安會）把關後，才能繼續運轉，等於是必須關關過，以安全為第一考量。延役期限條文也比照美、日經驗，明定不得超過20年，並保留可依實際情況核准15年或其他低於法規期限的彈性空間，修法並非強迫延役，而是為政府與國家保留選擇權。

葛如鈞提到，特別感謝總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢曾公開支持「核綠不偏廢』」，同時中央研究院亦提供研究數據；另外，美國在台協會（AIT）也多次公開表態，願意協助台灣在SMR技術與核廢處理領域提供支援。

葛如鈞感謝國民黨團、民眾黨團支持並重申，失去核電，台灣電力將變貴、變髒，失去的不只是民眾的荷包和健康，還可能重演如德國所面臨的經濟衰退，而德國今日也重新走向核電。

葛如鈞呼籲，台灣電力需求正快速攀升，不只產業界憂心，更是民眾關切的重要議題，近七成民意支持保留核電選項，賴政府應回應民意，能源安全就是國家安全，不能再用意識形態綁住手腳。

國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。記者李成蔭／攝影
國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。記者李成蔭／攝影
國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。記者李成蔭／攝影
國民黨立委葛如鈞於核管法條文修正草案補充說明環節中發言。記者李成蔭／攝影

修法 核三廠 核電

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