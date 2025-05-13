「核管法」修法延役通過 環團：譴責在野黨黑箱、罔顧核安

核三廠2號機將於17日停機除役，立法院今下午三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正案，為運轉逾40年的老舊核電廠開後門解套，運轉執照期間屆滿後仍可向主管機關提出申請，最長可再運轉20年。全國廢核行動平台譴責，在野黨推動核電重啟的意圖不只屏東核三廠，連同新北市已經除役的核一、核二廠都在內，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

全國廢核行動平台批評，國民黨、民眾黨聯手強行修法，無視核電廠老舊、位處斷層、核廢無解等重大風險，黨團協商只是過場，沒有逐條討論、共識就逕自送交草案，交付院會投票表決，直到今天要二、三讀表決前一刻才公布內容，而今天「憑空出現」的藍白黨團再修正動議版本，也非教育文化委員會中提出的14個修法版本，兩黨的秘密版本全靠私下喬事，如此「黑箱作業」的修法品質，罔顧公共安全、民主程序與社會共識。

全國廢核行動平台指出，這次核管法修法中有三大嚴重更動。第一，將核電廠申請換發執照的期限砍掉，變成只要在執照屆滿前隨時都可申請，但核電廠的執照審查非兒戲，要嚴謹科學評估安全性，經濟性等，且審查曠日廢時，也可能花費大量公帑，仍無法延役的例子也多有所在。

例如2009年時馬政府曾申請核一廠延役案，審查費時七年仍無法完成，最終於2016年撤回申請。核電運轉執照審查絕非簡單快速可以通關，所以才需要預留五至十五年審查的時間，取消原本規定應有的審查年限，對於核安的專業審查將造成制度性的破壞。

第二，將原本四十年執照到期不得運轉，改為即使執照到期屆滿後，仍可以申請換照再運轉，明顯是為已經除役的老舊核一、二、三廠重啟鋪路，但國際至今尚未有停機除役後重啟的案例，台灣目前也無法律可循，國、眾兩黨故意誤導大眾核電可輕易重啟，更未針對核電廠的設備老化、耐震強度、核廢料處置與戰爭風險提出任何實質因應措施。

第三、新增「換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為二十年」，原本運轉執照之有效期間最長為四十年，改為可再延長二十年，等於是讓已經老舊的核電廠延壽運轉六十年，完全違背福島核災後朝野反對核電延役的共識。

全國廢核行動平台認為，此次修法草率倉促、協商流於表態，甚至逃避記名表決，形同黑箱，完全缺乏程序正義與專業審查，漠視台灣核安與人民安全。平台將昨晚的「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會募集的核廢料桶道具送到立院，警告無視核安和台灣未來的政治人物，若持續推動老舊危險核電重啟，公民社會必將再次集結反對。