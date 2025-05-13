快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

核管法修法三讀 廢核團體批罔顧核安、黑箱作業

中央社／ 台北13日電
屏東核三廠目前僅剩2號機持續發電。聯合報記者劉學聖／攝影
屏東核三廠目前僅剩2號機持續發電。聯合報記者劉學聖／攝影

立院今天三讀通過核管法修法條文。廢核團體發表聲明，直言修法後讓老舊的核電廠延壽運轉60年是罔顧核安，也批評修法過程是黑箱作業；最後則呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

全國廢核行動平台發布聲明表達嚴正譴責與抗議。指在野黨推動核電重啟的意圖不只位於屏東的核三廠，連同位於新北市已經除役的核一、核二廠都包括在內，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

聲明指出，本案黨團協商也只是過場，沒有逐條討論、共識就逕自送交草案，交付院會投票表決，並且直到今天要二、三讀表決前一刻才公布內容，而今天「憑空出現」的國民黨與民眾黨黨團再修正動議版本，竟然也不是教育文化委員會中提出的14個修法版本，全靠私下喬事，讓公眾無從得知，「黑箱作業」罔顧公共安全、民主程序與社會共識。

聲明提到，修法後只要在執照屆滿前隨時都可以申請換發執照，但核電廠的執照審查並非兒戲，是要嚴謹的科學來評估其安全性，經濟性等多面向，且審查曠日費時，也可能花費大量的公帑，仍無法延役的例子也多有所在。

聲明認為，修法後由原本40年執照到期不得運轉，改為即使執照到期屆滿後，仍可以申請換照再運轉，這明顯是為已經除役的老舊核一、二、三廠重啟鋪路。

此外，修法讓已經老舊的核電廠延壽運轉60年，完全違背福島核災後，朝野曾反對核電延役的共識，無視台灣核電廠於威權時代興建，未經環評，未取得在地居民同意，歷經數十年核安大小事故頻傳，今年3月核三廠更發生起火意外，顯示老舊設備安全疑慮不容忽視；而核三廠位於恆春活動斷層帶，一旦發生事故，後果不堪設想。

聲明警告這些無視核安和台灣未來的政治人物，若持續推動老舊危險核電重啟，公民社會必將再次集結反對，制止這種危害人民安全的惡性修法，呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

修法 核三廠 核電

延伸閱讀

核管法修正草案三讀通過 核電廠運轉年限最多再延長20年

差7588份！罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 彰化罷團宣布不送件

傳盧秀燕大罷免投票前表態選黨魁 黃健豪：不可能

洪奇昌：務實面對現實 重新檢視核能未背棄非核家園

相關新聞

立院三讀核管法修正案 核電廠運轉年限最多再延長20年

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會今天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠...

核管法修法三讀 廢核團體批罔顧核安、黑箱作業

立院今天三讀通過核管法修法條文。廢核團體發表聲明，直言修法後讓老舊的核電廠延壽運轉60年是罔顧核安，也批評修法過程是黑箱...

民眾黨團轟賴總統帶頭炒房 8年25萬戶社宅連灌水都不會

賴清德總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團質疑施政無感，包括社會住宅政策恐跳票、租屋黑市情況持續惡化，還有抗拒修正財政...

《核管法》三讀 政院：以國人安全優先、需做安全評估

有關立法院13日三讀《核子反應器設施管制法》放寬換發執照條件一事，行政院發言人李慧芝表示，核能發電機組的安全確保，是國家...

核管法三讀通過 藍委葛如鈞：非強推延役而是政府多一選擇

立法院今三讀通過「核管法」修正案，國民黨立委葛如鈞表示「核電雖非完美，卻對台灣具有其必要性」，更是當今國際能源政策的主流...

「核管法」修法延役通過 環團：譴責在野黨黑箱、罔顧核安

核三廠2號機將於17日停機除役，立法院今下午三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正案，為運轉逾40年的老舊核電廠開後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。