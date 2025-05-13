《核管法》三讀通過 核電廠延役最長20年

核三2號機將於17日除役，立法院在野黨團提出《核管法》修法推動核電延役，13日院會表決，立法院長韓國瑜下午17時26分，敲槌宣布三讀通過。三讀條文規定，核電廠運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年。

台灣最後一座運轉的核三廠倒數5天將停機除役，為推動核電延役，在野黨團皆提《核子反應器設施管制法》修正案，並且藍白兩黨於表決前的壓線版本達成共識，核電廠延役的期限最終訂20年。民眾黨團另提「核三延役」全國公投，目前已逕付二讀，若經立法院會通過，最快可於今年8月投票。

立法院教育及文化委員會第11會期於去年7月10日首次針對《核管法》詢答，朝野對於核電延役無共識，會中宣布另期審查。今年3月19日舉行公聽會，並於3月31日排審，朝野立委仍無共識；立法院5月8日下午針對核電延役等10草案進行朝野協商，依然沒有共識，最終於13日進入表決，韓國瑜下午於院會敲槌宣布三讀通過《核管法》修法。

依《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第16條規定，期滿仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，報請主管機關審核。而目前國內核一、二、三廠各部機組，均已超過法規規定換照申請期限。

為推動核電延役，並為前述規定解套，藍白黨團共提《核子反應器設施管制法》第6條再修正動議指出，前項運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者「得」於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉。

修法條文續指，運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得申請向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮，並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關訂定之。