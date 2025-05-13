立院三讀核管法修正案 核電廠運轉年限最多再延長20年

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會今天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠運轉執照有效期間最長40年，經營者得在期滿後申請換發執照，其有效期間自執照生效日起算，修法明定為最長為20年。

立法院教育及文化委員會3月31日初審通過「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，民進黨立委質疑核廢料無法處理，核電廠延役恐將產生更多核廢料，國民黨、民眾黨立委則主張放寬規定給予彈性，並不代表馬上就要進行核電延役，條文最終保留送黨團協商。

立法院會今天處理討論事項，國民黨團、民眾黨團提出再修正動議條文，藍白立委挾持人數優勢通過，最終以60比51的票數完成三讀。

現行條文規定，核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間的檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料。另外，核子反應器設施裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並且發給運轉執照，不得正式運轉。

根據三讀通過條文，核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年，如果在期滿後必須繼續運轉，經營者得在執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未照規定換發執照則不得繼續運轉。運轉執照有效期間屆滿後必須再繼續運轉，經營者得向主管機關申請，確認無安全顧慮並審核同意換發執照，使得繼續運轉。

為了延長核電廠運轉期間，三讀條文明定，運轉執照的核發及換發，準用現行法條各項規定，換發之有效期間自執照生效日起算，最長為20年，其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項的辦法，由主管機關定之。

針對在野黨推動核管法修法，經濟部長郭智輝上周備詢時表示，依照過去法令規定，核三廠2號機一定要在5月17日卸載，預計核電可以用到今年5月底，未來延役加上重新購買燃料棒等作業，至少需要16至18個月時間。