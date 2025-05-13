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國定假日「4+1」恐被收回？黃暐瀚分析柯建銘這番話：不是空穴來風

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

立院上周三讀「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日，由於綠委在表決時投反對票，外界憂心行政院可能提覆議，而民進黨立法院黨團總召柯建銘對此回應，這條例「講起來應該也沒什麼違憲」，只是政策選擇，行政院也不急著覆議。此番言論一出，資深媒體人黃暐瀚也直言，柯建銘這段話，「感覺不是空穴來風」。

今年起教師節、勞動節、行憲紀念日等均全民放假，引發熱議。針對行政院可能提覆議，柯建銘表示「並不急」，因為明年政治環境、立法院政黨比例可能不一樣，「屆時再調整也不遲」。

黃暐瀚在政論節目《57爆新聞》中表示，針對「4+1」假日，民進黨內部的立場也不知道是支持還是反對。他也說，若民進黨團未來順利推動大規模罷免，並獲得超過57席的支持，是否還會堅持這項假期政策，柯建銘的言論並不是空穴來風。無論如何，行政院長卓榮泰和總統賴清德作為執政黨領袖，必然會在接下來的日子裡面對這個問題。

回顧當時眾立委在記名表決投票，藍、白委員均按下綠色贊成，綠委則按下紅色不贊成，但卻未見投票有顯示「棄權」的黃色燈號。黃暐瀚也點出，如果民進黨也認為要放假，可是跟他（藍白）的版本不同，「又或者說你認為根本不需要修法，只需要從紀念日的實施辦法裡面去調整就好，行政院就可以公布，那你千萬投出一個棄權，代表你也支持放假，但（綠委）通通投下紅色反對」。

黃暐瀚也強調，以前在勞基法修正案時，就曾有一名綠委認為自己是勞工出身，所以沒辦法支持，便投下棄權票，還被黨團處分，「所以民進黨在這個『4+1』投下反對票，就是留下一個紀錄，民眾會覺得你不想多放假，你想要以後把它（假期）收回」。

柯建銘 民進黨 立法院 罷免 行政院 還假於民 黃暐瀚

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