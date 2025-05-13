藍勸進代理縣長林茂盛參選宜蘭縣長 喊話想參選的人快表態

國民黨下屆參選宜蘭縣長的人選，至今未明，代理縣長林茂盛今年元月把戶籍遷到宜蘭，黨籍縣議員不但肯定其表現，今天更在議會勸進他參選縣長，論其施政表現乃一時之選。林茂盛說，他擔任代理縣長住在宜蘭，當然就要把戶籍遷到宜蘭，別無他意，現階段就是顧好縣政。

2026年宜蘭五合一選舉，從縣長、議員及村里長，母雞帶小雞。今天民黨宜蘭縣議員林岳賢、楊弘旻在議會質詢代理縣長林茂盛，真正目的是催促想要參選縣長的人選趕快表態，不要群龍無首，縣長參選人是「桶箍」，唯有縣長人選就定位，大家才能共同打拚選戰。

縣長林姿妙涉案去年底遭停職，原本台北與宜蘭兩地通勤的副縣長林茂盛因為要代理縣長，白天處理縣務、晚上跑行程，他兩個小孩已經長大，為了全心全意顧好縣政府，他與妻子決定搬住宜蘭縣府宿舍，他說，既然都住在宜蘭，元月17日就把戶籍遷過來。

現年58歲林茂盛形象佳，穩健施政，深獲好評，下鄉跑行程時也有人勸進他選縣長，只不過他目前仍無黨籍。縣議會今進行縣長施政總質詢，黨籍議員林岳賢說，林把戶籍遷到宜蘭，應該是有參選縣長的想法，代理縣長得心應手，推動施政有聲有色，如果國民黨徵召他，也是一時之選。

林岳賢說，目前傳言人選中的張勝德議長、吳宗憲立委也都是非常好人選，可是基層憂心縣長人選到現在還沒確定，希望想要選的人趕快表態，不要群龍無首。

楊弘旻議員指出，林茂盛延續林姿妙施政，做得很好，希望能繼續領導縣府造福縣民，如果林有興趣參選，他就支持，也希望國民黨協調出最適合的人選。

據了解，之前有人告訴林茂盛，既然是代理縣長主掌縣政，不宜戶籍不在宜蘭縣。