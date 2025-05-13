退出高雄市長初選？ 立委許智傑高掛50面新看板回應

高雄民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺及賴瑞隆爭取明年市長提名，許智傑不滿近日遭人造謠指稱「許智傑將退出市長初選」，今天大動作發新聞稿宣傳新看板，並強調，他絕無退選，請有心人士停止散播謠言。

許智傑在臉書指出，地方有人造謠許智傑暫緩高雄市長初選動作，將退出市長初選。許智傑對此表示，絕無此事，請有心人士停止散播謠言。

許智傑表示，面對退選謠言，他以行動證明自己參選高雄市長的決心，將陸續掛出近50面與賴清德總統和陳其邁市長的合體看板，正面反擊退選謠言。

許智傑說，此次的合體看板，他親自詢問賴清德總統意願，獲賴清德總統一口答應。此外，許智傑也提出高雄市政願景「高雄三支箭」，延續陳其邁市長亮眼成績單，打造高雄成為AI首都。