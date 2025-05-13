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退出高雄市長初選？ 立委許智傑高掛50面新看板回應

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委許智傑更新看板，除原先與市長陳其邁同框的「他是我同學」看板外，新掛他與賴清德同框的「他是我學弟」看板。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑更新看板，除原先與市長陳其邁同框的「他是我同學」看板外，新掛他與賴清德同框的「他是我學弟」看板。圖／許智傑服務處提供

高雄民進黨立委許智傑邱議瑩林岱樺賴瑞隆爭取明年市長提名，許智傑不滿近日遭人造謠指稱「許智傑將退出市長初選」，今天大動作發新聞稿宣傳新看板，並強調，他絕無退選，請有心人士停止散播謠言。

許智傑在臉書指出，地方有人造謠許智傑暫緩高雄市長初選動作，將退出市長初選。許智傑對此表示，絕無此事，請有心人士停止散播謠言。

許智傑表示，面對退選謠言，他以行動證明自己參選高雄市長的決心，將陸續掛出近50面與賴清德總統和陳其邁市長的合體看板，正面反擊退選謠言。

許智傑說，此次的合體看板，他親自詢問賴清德總統意願，獲賴清德總統一口答應。此外，許智傑也提出高雄市政願景「高雄三支箭」，延續陳其邁市長亮眼成績單，打造高雄成為AI首都。

林岱樺 民進黨 許智傑 賴清德 賴瑞隆 邱議瑩

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