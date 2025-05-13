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傳盧秀燕大罷免投票前表態選黨魁 黃健豪：不可能

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委黃健豪今接受廣播專訪時表示，在罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉。聯合報資料照
國民黨立委黃健豪今接受廣播專訪時表示，在罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉。聯合報資料照

檢調偵辦國民黨罷免民進黨立委的死亡連署案，搜索藍營各地黨部，外傳台中市長盧秀燕可能在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席。國民黨立委黃健豪今接受廣播專訪時表示，在罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉。

黃健豪今接受「POP撞新聞」廣播專訪時指出，盧秀燕未表態參選有很多原因，可能是時間還沒到，但先前她受訪時表示「考慮中」，這個變動過程不是主觀意識，而是客觀形勢改變造成的狀況。

黃健豪認為，看起來盧秀燕有往參選黨主席的方向走，之前因為有些原因，所以不參選，現在比較像是，如果這些原因可以解決，可以考慮選，這可能涉及到大罷免和朝野對立的情勢，思考排序和邏輯和去年不太一樣。

外傳盧秀燕在罷免國民黨立委投票前，表態參選黨主席。黃健豪表示，有這樣的聲音傳出，他認為是各方勸進對盧秀燕有期待，應該是單方面的說法，不是盧秀燕的意思，「在立委罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉，談了會讓議題失焦」。

節目主持人黃暐瀚追問，若大罷免結果是所有國民黨立委都守住，朱立倫爭取黨主席連任，屆時盧秀燕是否還要參選？黃健豪說，現在卡了大罷免，會讓事情產生很多變數，等罷免投票選完了，才會知道後續怎麼決定。

國民黨 大罷免 朱立倫 盧秀燕 黃健豪

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