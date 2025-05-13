美明年退WHO將帶來衝擊 陳建仁：台灣可幫助很多國家

美國總統川普就職後宣布明年將退出世界衛生組織（WHO），前副總統陳建仁今天表示，WHO面臨動盪階段，美國退出後約30%經費受到影響，也衝擊全球健康照顧。他強調，台灣全民健保是全民健康覆蓋的最好縮影，台灣能提供幫助，也正幫助全球很多國家。

第78屆世界衛生大會（WHA）19日至27日於瑞士日內瓦登場，世台聯合基金會將於20日舉行「2025WHA全球論壇－重塑全民均健（Universal Health Coverage）」，陳建仁應邀擔任論壇講者，他今天上午出席由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉辦的行前記者會。

陳建仁致詞時指出，世界衛生組織面臨動盪階段，美國若退出，約30%經費會受影響，應衝擊全球健康照顧，但要照顧全球衛生，除了政府和國際組織的角色外，民間團體也很重要，這也是永續發展目標中的夥伴關係，扮演全球衛生非常重要的角色。

陳建仁認為，這次論壇主題相當重要，就是「全民健康涵蓋（Universal Health Coverage）」，目的是不管人在什麼時間、地點，健康都要得到全方面及必要醫療照顧，這並非易事，尤其在covid-19後，進展受到影響。

陳建仁提到，台灣全民健保從1995年開辦至今，不分年齡、種族、區域，人民都得到很好健康照顧，從基層、區域醫院到醫學中心的醫療，透過私有化醫院和診所提供照顧，不是用公醫，保費大家也可負擔，所受的醫療照顧更是全方位，「台灣的全民健保就是全民健康覆蓋最好的縮影」。

不過，陳建仁提到，台灣全民健保也面臨很大考驗，包括人口老化衝擊健保財務和增加醫療支出，第二是醫學科技進步時經費將增加。他說，此次與會是分享台灣所做的努力，台灣可以幫助全世界很多國家，現在也正在幫助世界很多國家。