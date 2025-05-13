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強化海域化學事故應變 60人專業技術小組成軍

中央社／ 高雄13日電

由政府跨部會並攜手民間耗時培訓及演練等工作，成立台灣首支60人海域化學事故專業技術小組，今天舉行成軍儀式。海委會主委管碧玲說，象徵台灣在海域災害應變上邁出關鍵一步。

海洋委員會海洋保育署今天在高雄市旗津區，舉辦「全台首支海域化學事故專業技術小組」成軍儀式，正式啟動一支專業、即時及具備科技應變能力的小組，守護海洋環境；由海洋委員會主委管碧玲主持並授旗。

管碧玲表示，帛琉籍天使輪2023年在高雄外海傾斜沉沒，超過千只貨櫃漂流，所幸當時並無載運化學品，藉此有感海域化學事故應變不能「空白、空洞化」，後續辦理國內外海域化學品事故專業認證訓練，並召集相關單位進行兵棋推演及實兵演習。

管碧玲指出，此次小組結合3名技術專家、5名應處人員及海委會13名取得海上危害性物質（HNS）指揮級訓練資格者，加上39名曾赴海外受訓、橫跨海委會、環境部、內政部、交通部、經濟部等多部會與地方政府的專業人員，組成60人團隊。

管碧玲表示，過去海洋災害防救集中在油污染，但化學品與毒物相對複雜，需面對數百種不同物質及多變情境，辨識與防救方法也不同，透過成立技術小組，以制度化運作及橫向聯防的合作網絡，並運用高科技偵測設備研判情勢及展開處置，將污染控制在最小範圍內。

管碧玲指出，小組成員多數具備多年災害應變實戰經驗，熟悉現場評估及污染物判讀等流程，並配合全時待命的應變系統，可有效縮短應變時間、降低危害風險，「這是台灣海洋韌性不可或缺的一部分，是台灣守護海洋向前的一大步。」

海委會指出，會場展示應變關鍵裝備與先進儀器，包括針對海上應變所使用，可同時對固、液、氣態物質進行分析的紅外光譜儀（FTIR），能有效掌握不同物質特性，提升現場判讀精準度，並展示防護裝備，確保小組成員能在高風險環境中安全執行任務。

海委會 管碧玲

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