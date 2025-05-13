民眾黨團轟賴總統帶頭炒房 8年25萬戶社宅連灌水都不會

賴清德總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團質疑施政無感，包括社會住宅政策恐跳票、租屋黑市情況持續惡化，還有抗拒修正財政收支劃分法。民眾黨立委黃珊珊今天表示，賴總統宣稱國家發展需要每一分力量，然而卻持續在國家內部找敵人，只想當少數人總統。

民眾黨立法院黨團上周啟動「賴清德執政滿週年跳票實錄」記者會，預計在520前的每周二、五舉行4場記者會，揭發賴政府執政跳票行徑，第三場則分別由黃珊珊與民眾黨立委麥玉珍聚焦在財政、內政委員會領域。

黃珊珊表示，民眾黨的核心價值為「國家利益大於政黨利益」，前主席柯文哲也多次提及「可以合作就合作，該競爭就競爭，必須對抗才對抗」，賴總統當初在就職演說時提到，國家發展需要人民每一分力量，面對關稅衝擊卻不願與在野黨溝通，持續在國家內部找敵人撕裂社會，執政擺爛又拒絕一切改革，只想著當少數人的總統。

麥玉珍指出，高房價問題壓得大家喘不過氣，民進黨政府只會喊蓋社會住宅，前總統蔡英文的8年20萬戶已經跳票，接任的賴總統甚至拋出100萬戶的願景，其中包括直接興建25萬戶、包租代管25萬戶及租金補貼50萬戶，一年花費336億元包租代管，根本就是全台最大詐騙集團。

麥玉珍再指，蔡英文承諾包租代管8萬戶，有效契約戶為7萬8050戶；賴總統喊出包出代管25萬戶，有效契約卻只有8萬5380戶，難道是連灌水都不會。賴政府上任將滿周年，居住正義不進反退，住宅價格指數持續飆漲，社宅不是政治文宣，不是喊越高就越好。

黃珊珊則表示，賴總統前年8月提出「新青安貸款」政見，結果建商藉機哄抬房價，年輕人淪為炒房人頭，政府先是用新青安炒高房價，再配合中央銀行第七波信用管制壓抑房價，「先炒房再打房，政策完全矛盾。」

黃珊珊還說，台灣租屋黑市情況持續惡化，賴政府推出「房屋稅2.0」卻適得其反，當前房東普遍不讓承租人申請租金補貼、申報所得稅，更不會讓租客報戶口，問題不在房屋稅，而是在於交易稅，租金支出扣除額政策執行率低落，根本沒辦法解決租屋黑市問題。

黃珊珊也提到，當前台灣仍有非常多不合理的稅制，包括娛樂稅、印花稅及貨物稅等，但是我國近20多年皆未檢討稅制；反觀賴政府面對賦稅改革的呼聲，卻是通通以「掏空國家、中共同路人」貼標籤式抹黑回應。

黃珊珊也說，針對財政收支劃分法，賴總統過去大聲疾呼修法，當選後卻帶頭阻撓修法，實際作為只有增加朝野對立、製造全國大罷免柴火，行政院長卓榮泰多次聲稱有修法版本，時至今日仍未見到院版，「有時間寫覆議及釋憲理由，卻沒有時間公布修法版本。」