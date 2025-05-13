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民眾黨團批賴政府居住正義灌水 綠：做得遠比藍多

中央社／ 台北13日電

民眾黨團今天質疑，賴政府不僅沒達到居住正義，社會住宅數量還灌水，也無法解決租屋黑市問題；國內政局比1年前更加分裂，執政黨不僅不提任何改革法案，只顧著反對在野黨的法案，使國家持續空轉。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，落實居住正義、為青年伸張權益，一直是民進黨努力的目標，而事實上，民進黨做的遠比過去執政的國民黨更多，以社會住宅興建數量來做比較，「馬英九根本達不到民進黨執政的零頭」。

吳思瑤說，如果民眾黨真的如此關心，就請支持民進黨政府提出的各項政策，包括行政院所推出規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，當中就規劃50億元作為老屋修繕，但民眾黨卻要刪除老屋修繕等項目。

民眾黨立法院團今天舉行「灌水、撒幣、跳票，賴清德無感執政」記者會。談及居住正義，民眾黨立委麥玉珍抨擊，台灣高房價壓得民眾喘不過氣，政府說要蓋社宅都是隨便喊喊，前總統蔡英文稱8年蓋20萬戶已經跳票，總統賴清德還加碼要達100萬戶，根本是灌水。

民眾黨立委黃珊珊批評，賴政府先用新青安炒高房價，再讓央行用第7波信用管制壓抑房價，政府「先炒房再打房」，政策完全矛盾。

黃珊珊也提到，因為稅率問題，許多房東普遍不讓承租人申請租金補貼、申報所得稅，更不會讓房客遷戶口，但財政部、行政院卻從頭到尾不願正視問題，租金補貼政策許多人看得到卻無法使用，根本沒辦法解決租屋黑市問題。

談及財劃法修法，黃珊珊說，賴總統任台南市長、行政院長期間都曾呼籲要修法，但當選總統後卻帶頭阻撓修法，根本是說一套做一套，還故意增加朝野對立，替大罷免添加柴火。

黃珊珊也抨擊，賴政府至今不願跟在野黨與社會溝通，國內政局與民間社會比1年前更加分裂，台灣面對的問題堆積如山，但執政黨不提出任何改革法案，只顧著反對在野黨提出的任何法案，使國家持續空轉。

民眾黨 民進黨 黃珊珊

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