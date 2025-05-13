洪奇昌：務實面對現實 重新檢視核能未背棄非核家園

「核子反應器設施管制法」將三讀，台灣產經建研社理事長洪奇昌今天表示，在全球用電擴張、淨零轉型、地緣風險加劇與企業轉型種種挑戰之下，重新檢視核能的角色，並非背棄民進黨「非核家園」政策，或是肯定國民黨再提核能神話；而是台灣整體社會必須共同務實面對的現實需要，更不應淪為政黨惡鬥製造對立的工具。

洪奇昌指出，依「核子反應器設施管制法」核電運轉執照有效期間最長為40年，因此繼核三1號機於去年7月27日停機後，裝置容量951MW、佔全台發電3%的核三2號機也預定依期於今年5月17日停止運轉，這將是台灣的國家能源轉型最關鍵的時間點。

洪奇昌說，12日下午，立法院朝野協商未能針對「核管法」不同版本達成共識，若貿然進入院會表決，難以說服社會大眾，亦可能再度引發政治對立與民意撕裂。

不過，洪奇昌也表示，民進黨的「非核家園」是回應特定時代背景下的民意對於能源需求與安全的重視，分別是1979年美國三哩島核電廠發生爐心熔毀意外，與1986年，蘇聯在烏克蘭境內興建的車諾比核電廠發生爆炸。兩起核能事故提醒世人，擁有最先進核能技術的美俄二國，也會發生人為疏失、設計缺陷與零組件故障等核安事故。因此，民進黨在創黨之初即將「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」列入黨綱，體現社會對安全與永續的期待。

洪奇昌指出，從1954年蘇聯首座商用核電廠開始運轉至今已歷70年。根據「2024年世界核能產業現況報告」，全球仍有417座核電機組持續運轉，並佔國家總發電量大幅比例，包括美國18.6%、韓國31.5%、法國65%。全球核能年發電量也成長達2602TWh，不過佔全球總發電量比重下降至9.5%。值得注意的是，全球再生能源年發電已達4670 TWh，首次超越核電，這顯示世界正積極邁向低碳與永續；而減碳目標提高與用電持續成長的壓力下，核能仍具有基載電力的價值與需要。穩健推展綠電與再生能源之餘，如何妥善安排「能源過渡期」的選項，成為世界各國思考能源政策的核心。

洪奇昌說，台灣同樣面臨一樣的能源課題，並且有幾個現實需求不容忽視。其一，台電在國家氣候變遷對策委員會中報告指出，台灣於2024至2027年間，面臨新舊機組銜接的挑戰，夜間備用容量率可能低於10%，對供電穩定與安全構成一定壓力。

其二，在國際淨零碳排的潮流中，核電雖不屬於綠電，但作為低碳能源，在世界各國被重新評估與採納。一來建置更新更有效能的核電廠，一來配合淨零永續需要能源轉型的必要過渡手段。

其三，企業在ESG壓力下，對綠電需求殷切，更將成為進入綠色供應鏈、綠色融資與綠色市場的基本門檻。蔡總統八年任內已大幅推進綠電佈建，但進展仍難滿足產業需求，說明能源結構轉型尚需時間與空間來籌備。

洪奇昌表示，放眼國際，福島核災後一度關閉所有核能機組的日本，經歷多年檢討與安全規範重建，逐步重啟14座核電廠，約佔6%全國發電量。在設計、技術與管理上，嚴格強化安全檢查、制定規範，以回應日本國民與產業的需要。

洪奇昌指出，賴清德總統日前接受「財訊」專訪也再次強調，不排除先進核能；並指出「未來我們要不要用核電，要基於3個基礎，包括核安無虞、核廢有解，還有社會對話有成，自然而然可以做。」這是台灣社會必須共同務實面對的現實需要。