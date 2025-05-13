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學者：賴總統將台日放國際架構思考 提升戰略互動

中央社／ 台北13日電

總統賴清德日前接受「日本經濟新聞」專訪，今天刊出。政治大學國際事務學院教授李世暉認為，賴總統首次對台日關係做整體論述，把台日關係放在國際架構下思考，象徵台日關係提升到領導人階級間的戰略互動，如果日本願意，未來台日關係應能有進一步發展。

台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院教授李世暉認為，賴總統透過日媒專訪，向日本國民與政府傳遞重要訊息，現在與未來的台日關係，已從量變轉為質變階段。

李世暉指出，過去台日關係在經貿量與觀光客數量上，都呈現大幅成長，這是量的變化，在2010年後，特別是2020年後，台日在地緣政治、地緣經濟互動開始密切化，自然會影響台日關係未來發展。

李世暉說，他同意賴總統所說，不是在美中之間做選擇，而是價值觀的選擇，這也是台灣國家發展戰略的選擇，在近代國家的發展過程中，發展成功的國家通常是基於民主體制創造出經濟繁榮，進而在國際社會中扮演、承擔更重要的責任。

他說，這與賴總統所稱的「民主和平、創新繁榮，以及永續公益」概念一致，因此台灣更應該與全世界民主國家共同合作，讓這個基礎更穩固、更穩健。台灣與日本能共同打造穩固的民主體制，進而推動區域的經濟發展。

李世暉認為，賴總統是呼應520就職演說，要打造的是台灣在國際上的角色，而非台灣在兩岸間角色，在現實國際社會中，台灣問題已是國際問題，台灣發展也與國際發展息息相關，不能再用中國國內觀點看台灣發展，在台灣歷屆總統的努力下，特別是過去10年台灣愈來愈快地朝向國際化，這是正確的國家發展道路。

李世暉指出，賴總統已經多次宣示台灣在國際社會、供應鏈應該扮演角色，但尚未就台日關係做整體論述，這次把台日關係放在國際架構下思考，象徵台日關係不再只是過去的事務性互動，而是領導人階層的戰略互動。

他認為，這不僅限於台日，也能擴大到東亞地區、印太地區或全球，所涉及面向非常多元，有經濟、安全、觀光與文化，都是未來台日互動的基礎。未來台日互動會愈來愈多，如果日本願意，並體認到自己的角色責任，未來台日關係應該能有進一步發展。

台日關係 日本經濟

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