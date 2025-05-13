住宅政策畫大餅？ 何不提院版財劃法

「社宅8年蓋不到10萬戶，未來8年怎麼蓋25萬戶？」白委麥玉珍13日於記者會呼籲賴政府實施輪候機制、社宅需求登記平台等真正有感的居住政策，並加速興建社宅；同黨立委黃珊珊則強調，賴政府曾表示希望立法院與行政院討論《財劃法》，但至今未看到行政院版，但總統賴清德別再內鬥、搞大罷免。

補貼讓租屋黑市更猖獗

民眾黨立委麥玉珍強調，社會住宅是居住正義政策很重要的一環，但民進黨從前總統蔡英文到總統賴清德，蓋社宅卻像是漫天喊價，蔡總統8年20萬戶的目標已經跳票，賴清德還要增加到1百萬戶。另外，蔡英文8年20萬戶中，把蓋好加上正在蓋的戶數相加，但30069戶中，有2907戶是世大運選手村、19901戶是台北市蓋的。

「8年蓋不到10萬戶，再7年要如何蓋出25萬戶？」麥玉珍質疑，目前社宅已完工+興建中+待開工僅120579戶，賴清德的1百萬戶是租金補貼50萬戶、直接興建25萬戶與包租代管25萬戶，但如今包租代管僅85380戶，且租金補貼不等於居住正義，2024年第四季住宅指數150.98，比2022年第一季相比增加24.8%，補貼反而讓租屋黑市更猖獗。

建立社宅輪候機制

麥玉珍呼籲執政黨公布社宅實際入住數據與建立輪候機制，還有通過民眾黨的《住宅法》修法，建立社宅需求登記平台、制定分級收費制度。同黨立委黃珊珊則表示，房東逃漏稅，不讓民眾申請租金補貼、抵稅與報戶口，但若申請「公益出租人」，會喪失交易稅自助優惠，這才是房東不願報稅的原因所在。

「協尋當初要政府修《財劃法》的賴清德市長！」黃珊珊不滿指出，賴清德當台南市長時說要修《財劃法》，當總統卻要立法院與行政院討論，但至今尚未看到行政院版《財劃法》。國際經貿方面，賴政府的緊急危機處理不佳，引發股匯市恐慌，台灣製啤酒受到陸至啤酒低價傾銷，許多民生問題都未積極解決。

民眾黨呼籲，賴總統在2024年的520就職演說中強調「面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有分裂的社會能夠成功面對」，但如今卻要求民進黨推動大罷免，只想做少數人的總統，黃珊珊呼籲賴清德不要再內鬥。

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