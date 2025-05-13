陳建仁：世衛正面臨動盪階段 台灣可幫助很多國家

前副總統陳建仁今天表示，世界衛生組織正面臨比較動盪階段，若美國退出的話，有30%經費會受到影響，在全球健康照顧也會有所衝擊，但他也強調，台灣的全民健保是全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）最好的縮影，台灣可以幫助，也正在幫助全球很多國家。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，世台聯合基金會與美國全球健康理事會（Global Health Council）共同合作，於20日將舉辦「2025WHA全球論壇－重塑全民均健（UniversalHealth Coverage）」，陳建仁將出席擔任論壇講者，並於今天上午出席由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉行的行前記者會。

川普於今年1月20日宣誓就職美國總統後宣布，美國將於2026年1月22日退出世界衛生組織（WHO）。

陳建仁致詞時指出，世界衛生組織面臨到一個比較動盪的階段，因為美國如果退出的話，有30%經費會受到影響，而且在整個全球健康照顧上也會有所衝擊。不過，實際上要照顧全球衛生，除了政府、國際組織的角色之外，還有民間團體也很重要，這也是永續發展目標中的夥伴關係，扮演全球衛生非常重要的角色。

陳建仁表示，這次論壇主題相當重要，就是全民健康涵蓋（Universal Health Coverage），目的就是人不管在什麼時間、地點，健康都要得到全方面及必要的醫療照顧，這不是一件容易的事，2015年提出之後，尤其在covid-19後，進展受到影響。

陳建仁說，台灣的全民健保從1995年開辦到現在，不分年齡、種族、區域，讓人民得到很好健康照顧，從基層、區域醫院到醫學中心的醫療，有私有化醫院和診所提供照顧，不是用公醫，保費是大家可以負擔，受到的醫療照顧是全方位的照顧，台灣的全民健保就是全民健康覆蓋最好的縮影。

陳建仁指出，台灣的全民健保也面臨了很大的考驗，包括人口老化、醫學科技進步等。

陳建仁表示，他此次參與是分享台灣所做的努力，台灣可以幫助全世界很多國家，現在也正在幫助世界很多國家，更歡迎各國來台灣了解及學習。

世台聯合基金會聯席董事暨論壇發言人姜冠宇表示，這次WHO財務問題，及角色、地位也產生改變，這次WHA場外比場內還要重要，場外都在討論，全球衛生機制可能由公民團體、半官方團體或民間組織有底氣來完成全球衛生接續工作，因為WHO官方行政已經達到瓶頸，需要很多民間組織來幫忙，也是民間組織的機會。

世台聯合基金會執行長林鋕銘說，世台聯合基金會今年是第3次在日內瓦舉辦實體的論壇，藉由國際場合將台灣的專長與國際連結。此次論壇的講者橫跨四大洲，陳建仁將分享台灣全民健保30年的成果與未來挑戰，並介紹其在APEC及全球合作暨訓練架構（GCTF）推動亞太全民均健的實務經驗，讓世界了解到台灣有一個很好卻不是世衛會員的全民健保系統，台灣不見得比其他國家差，雖然其他國家有WHO資格。

世台聯合基金會（STUF Unite Fund）為聯合國經社理事會（ECOSOC）諮詢地位之國際公益組織，致力於促進跨部門合作與永續發展目標（SDGs），基金會長期關注全球衛生安全、健康韌性與人道援助，並於非洲、亞洲等地推動多項公共衛生計畫。