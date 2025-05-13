又沒收到WHA邀請函 外交部籲WHO停止扈從中國

世界衛生組織（WHO）將於本月19日至27日在日內瓦舉行世界衛生大會（WHA），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張芝颯今（13日）呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHA之外；她說，外交部長林佳龍與衛生福利部長邱泰源將組成行動團，前往日內瓦宣達，爭取擴大台灣的國際參與空間。

張芝颯在外交部例行記者會說明WHA的推案進展時指出，針對中國在國際間刻意且有系統地錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，矮化台灣為其一部分，排除我國參與國際組織的權益，外交部再次強調，2758號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣；只有台灣的民選政府才能代表台灣2350萬人民，北京威權政府無權干涉或限制台灣國際參與權益。

張芝颯表示，外交部再次感謝美方上月23日在聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為了孤立台灣而誤用聯大2758號決議來曲解他國政策，意圖限制各國自由選擇的權利。

張芝颯呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHA之外；她說，今年WHA討論主題是強調衛生健康是全人類共同責任與權利，外交部期盼WHO秘書處聚焦全球健康福祉，而台灣有能力也有意願做出貢獻，台灣會積極協助WHO達成全民均健且不遺漏任何人的目標。

被問到外交部業務費被凍結50%，張芝颯表示，外交部今年還是會全力協助邱泰源率領的行動團，舉辦系列活動，並透過公私夥伴的合作，來彰顯台灣的國際醫衛實力與擴大國際支持。

此外，外交部日前表示，業務費凍結影響外賓邀訪、國際合作及國內外人事運作等，包括影響世界貿易組織（WTO）會費繳納及爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的業務，讓台灣在國際競爭中屈居弱勢。

外交部發言人蕭光偉今表示，考量WTO對我國有高度重要性，且繳納會費是會員義務，外交部在預算凍結狀況下，勉力在可行範圍內優先繳納今年會費；但是，預算凍結仍對參與WTO會議和交流活動造成排擠，若台灣無法參與討論將可能影響我國經貿權益。

至於外界關切台灣將派誰參與教宗就職儀式，蕭光偉說，刻正作業規畫中，若有進一步消息將對外說明。