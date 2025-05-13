快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

聽新聞
0:00 / 0:00

又沒收到WHA邀請函 外交部籲WHO停止扈從中國

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部國際組織司副司長張芝颯。記者張文馨／攝影
外交部國際組織司副司長張芝颯。記者張文馨／攝影

世界衛生組織（WHO）將於本月19日至27日在日內瓦舉行世界衛生大會（WHA），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張芝颯今（13日）呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHA之外；她說，外交部長林佳龍與衛生福利部長邱泰源將組成行動團，前往日內瓦宣達，爭取擴大台灣的國際參與空間。

張芝颯在外交部例行記者會說明WHA的推案進展時指出，針對中國在國際間刻意且有系統地錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，矮化台灣為其一部分，排除我國參與國際組織的權益，外交部再次強調，2758號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣；只有台灣的民選政府才能代表台灣2350萬人民，北京威權政府無權干涉或限制台灣國際參與權益。

張芝颯表示，外交部再次感謝美方上月23日在聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為了孤立台灣而誤用聯大2758號決議來曲解他國政策，意圖限制各國自由選擇的權利。

張芝颯呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHA之外；她說，今年WHA討論主題是強調衛生健康是全人類共同責任與權利，外交部期盼WHO秘書處聚焦全球健康福祉，而台灣有能力也有意願做出貢獻，台灣會積極協助WHO達成全民均健且不遺漏任何人的目標。

被問到外交部業務費被凍結50%，張芝颯表示，外交部今年還是會全力協助邱泰源率領的行動團，舉辦系列活動，並透過公私夥伴的合作，來彰顯台灣的國際醫衛實力與擴大國際支持。

此外，外交部日前表示，業務費凍結影響外賓邀訪、國際合作及國內外人事運作等，包括影響世界貿易組織（WTO）會費繳納及爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的業務，讓台灣在國際競爭中屈居弱勢。

外交部發言人蕭光偉今表示，考量WTO對我國有高度重要性，且繳納會費是會員義務，外交部在預算凍結狀況下，勉力在可行範圍內優先繳納今年會費；但是，預算凍結仍對參與WTO會議和交流活動造成排擠，若台灣無法參與討論將可能影響我國經貿權益。

至於外界關切台灣將派誰參與教宗就職儀式，蕭光偉說，刻正作業規畫中，若有進一步消息將對外說明。

WHA WHO 外交部

延伸閱讀

影／不滿衛福部中藥販售新令 藥師公會赴北檢控告邱泰源

衛福部預算被刪WHA團員少1/3 半抗議半呼籲發聲

國際旅費預算遭刪6成 邱泰源：WHA團恐少10專家

萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

相關新聞

5民選總統評比 賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

賴清德總統就任將滿周年，新國會智庫公布最新民調，當中多項反映民眾普遍對施政不滿，賴在多項指標幾乎墊底，只有幾項小贏前總統...

川普拋統一說惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

美國總統川普談及美中貿易時，提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peac...

又沒收到WHA邀請函 外交部籲WHO停止扈從中國

世界衛生組織（WHO）將於本月19日至27日在日內瓦舉行世界衛生大會（WHA），台灣迄今未獲邀，外交部國際組織司副司長張...

【重磅快評】川普大船轉彎 賴清德「脫中入北」觸礁

美國總統川普的對等關稅有如九彎十八轉，全球被弄得暈頭轉向，最新進度是中美關稅大戰休兵，川普還預告周末可能與中國大陸國家主...

【重磅快評】韓國瑜之怒 是對無知大法官的溫柔抗議

立法院院會今早的討論事項議程，由於現場沒有任何立委到場，立法院長韓國瑜忽然動怒，要三個黨團「自律自重」，隨即轉身離開會場...

住宅政策畫大餅？ 何不提院版財劃法

「社宅8年蓋不到10萬戶，未來8年怎麼蓋25萬戶？」白委麥玉珍13日於記者會呼籲賴政府實施輪候機制、社宅需求登記平台等真正有感的居住政策，並加速興建社宅；同黨立委黃珊珊則強調，賴政府曾表示希望立法院與行政院討論《財劃法》，但至今未看到行政院版，但總統賴清德別再內鬥、搞大罷免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。