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5民選總統評比 賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法委員羅智強（左二）、吳宗憲（右二）、牛煦庭（右一）上午出席新國會智庫民調發布記者會，羅智強表示賴清德總統在各項民調的結果中都不盡人意，與其他五位前總統的比較中每一個題目幾乎都是吊車尾。記者葉信菉／攝影
立法委員羅智強（左二）、吳宗憲（右二）、牛煦庭（右一）上午出席新國會智庫民調發布記者會，羅智強表示賴清德總統在各項民調的結果中都不盡人意，與其他五位前總統的比較中每一個題目幾乎都是吊車尾。記者葉信菉／攝影

賴清德總統就任將滿周年，新國會智庫公布最新民調，當中多項反映民眾普遍對施政不滿，賴在多項指標幾乎墊底，只有幾項小贏前總統陳水扁。眾多藍委批評，賴去年才說要有合作信念，現在卻頻攻擊在野黨，甚至濫權並干預獨立公器；學者也說，現在立法制衡行政就被說搗蛋，呼籲政治人物反思「政治攻防是一時的，但憲政民主是永久的。」

新國會智庫今開總統最新民調記者會，身兼智庫董事長的國民黨立委羅智強邀請國民黨立委牛煦庭、吳宗憲，以及台灣藝術大學賴祥蔚教授出席解析民調，問題詢問民眾對於5位民選總統在「權力制衡」、「司法公正」、「政治清廉」、「兩岸關係」等施政表現之看法。

羅智強指出，賴清德於4項指標均偏低，幾乎墊底，或幾項小贏前總統陳水扁。4.5％民眾認為賴政府懂得節制自身權力、8.4％民眾認為賴政府較為清廉，在兩岸關係上更只有2.1％民眾認為帶來穩定關係；反之，有超過66.3％民眾認為賴清德公開呼籲民進黨大罷免是不適當的行為、55.3％民眾認為應該停止大罷免，應對全球經貿衝擊。顯示民眾對於當前施政不滿，賴政府應該懂得聆聽民意、調整施政方向。

吳宗憲批評，賴清德去年就職才說「三黨不過半是全民選擇，在政黨競爭之外，有合作的信念」，但現在卻看到攻擊在野黨；職務任用上也只考慮忠誠，而非專業；還利用司法對在野黨抄家滅族，不只辦藍不辦綠，更是充斥程序不正義、違反偵查不公開，甚至扣押各種不相關資料。

牛煦庭表示，民主核心精神是節制而非濫權，前總統馬英九為守住民主價值，不惜被國民黨支持者抨擊對在野黨柔軟，然而10年後回頭檢視，民眾反而認為民進黨的執政之下，司法不再公正、政府不再清廉，干涉各項獨立的公器，僅有2％民眾認為賴清德總統對於自身權力節制。

賴祥蔚分析，民調揭露民眾對賴政府的施政憂心，受訪者也多認同中華民國憲政體制是權力制衡，但過去一年立院只要對行政有所牽制，就被賴政府認為在搗蛋，進而衍生出大罷免，已超出民主體制的合理範圍，呼籲政治人物要能夠反思「政治攻防是一時的，但憲政民主是永久的。」

此次民調委託聯合行銷研究股份有限公司於5月5日至8日期間調查，針對全國22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統電話調查，抽樣誤差在正負3%以內，並依照性別、年齡及縣市人口結構比例加權，因採四捨五入，所以合計可能不等於100％。

立法委員羅智強（左二）、吳宗憲（右二）、牛煦庭（右一）上午出席新國會智庫民調發布記者會，羅智強表示賴清德總統在各項民調的結果中都不盡人意，與其他五位前總統的比較中每一個題目幾乎都是吊車尾，他希望賴清德總統能從過去幾位總統的做法中找到參考的借鏡。記者李成蔭／攝影
立法委員羅智強（左二）、吳宗憲（右二）、牛煦庭（右一）上午出席新國會智庫民調發布記者會，羅智強表示賴清德總統在各項民調的結果中都不盡人意，與其他五位前總統的比較中每一個題目幾乎都是吊車尾，他希望賴清德總統能從過去幾位總統的做法中找到參考的借鏡。記者李成蔭／攝影
賴清德總統就任將滿周年，新國會智庫公布最新民調，當中多項反映民眾普遍對施政不滿，賴在多項指標幾乎墊底，只有幾項小贏前總統陳水扁。圖／新國會智庫提供
賴清德總統就任將滿周年，新國會智庫公布最新民調，當中多項反映民眾普遍對施政不滿，賴在多項指標幾乎墊底，只有幾項小贏前總統陳水扁。圖／新國會智庫提供

大罷免 民調 賴清德

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