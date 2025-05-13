賴總統日經專訪 吳思瑤：台日深化合作是最佳戰友

總統賴清德接受日媒專訪，探討台日關係、兩岸關係等議題。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴總統在專訪中提及台日關係的深化非常重要，她認為台灣跟日本絕對會更加合作，也會是最佳戰友。

賴總統就職即將滿一年，他近日接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時，敦促各國以「非紅」供應鏈制衡中國不公平貿易，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區，扮演領導角色。

吳思瑤上午在立法院受訪，針對媒體詢問，賴總統接受外媒訪問提到中台發生戰爭的話，必是中國挑起，以及要防堵紅色供應鏈等議題，作相關說明。

吳思瑤說，賴總統接受日經亞洲專訪，先強調台日關係的深化非常重要，以及台日合作要持續推進，不只是經貿議題，在民主、安全防衛等議題也都扮演重要角色，而她認為這是再次凸顯台灣跟日本絕對會更加合作，也會是最佳戰友、強強聯手。

吳思瑤指出，至於印太地區的Trouble Maker到底是誰，當然是中國，反觀台灣是Peace Maker，是和平的貢獻者與和平捍衛者，因此在印太地區如果有任何軍事衝突，必然來自中國不斷進行軍事威嚇。不只台灣，日本、韓國、菲律賓等印太地區國家，深受中國在灰色地帶的侵擾。

此外，有媒體報導，中國宮廟未經申請就來台遶境。陸委會主委邱垂正12日說，中國大陸常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，政府紀錄中並無「富美宮」來台宗教交流申請案，是規避審查或虛假申請案，正積極查處。

吳思瑤表示，歡迎所有民間單位進行宗教、文化交流，但申請的名目要符合事實，若有名目不符狀況就是偽交流，而在中國，什麼都可以用偽造、欺騙方式進行，但台灣是法治國家，依法該如何處置就如何進行。