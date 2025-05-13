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【重磅快評】韓國瑜之怒 是對無知大法官的溫柔抗議

聯合報／ 主筆室
立法院今天院會進行法案審查，開議時沒有任何一位立委在議場，讓院長韓國瑜唱獨角戲，韓國瑜生氣的表示，各黨團沒有任何一位立委在議場，請各黨團自重。記者邱德祥／攝影
立法院今天院會進行法案審查，開議時沒有任何一位立委在議場，讓院長韓國瑜唱獨角戲，韓國瑜生氣的表示，各黨團沒有任何一位立委在議場，請各黨團自重。記者邱德祥／攝影

立法院院會今早的討論事項議程，由於現場沒有任何立委到場，立法院長韓國瑜忽然動怒，要三個黨團「自律自重」，隨即轉身離開會場。直至有立委陸續到達議場，韓國瑜才重返一場主持會議。不過令人狐疑的是：除非有重大議案要進行攻防或表決，否則立法院會鬧「空城」其實是常態，韓國瑜忽然動怒，所謂何來？

這也就不得不令人聯想起，昨天憲法法庭針對民進黨立院黨團所提「憲法訴訟法部分條文修正案」聲請，所召開的「審查說明會」。在新版憲訴法已經公布實施情況下，現有的8位大法官由於未達評議、判決門檻，本已無法再對憲訴法違憲與否置喙，但卻還是自創了「審查說明會」的名目，把藍綠白三方找來「說明」。可以說會議還沒開始，就充滿爭議。

而且更離譜的是，在昨天的會議過程中，大法官們輪番發言，完全不像是「就是否受理此案請雙方說明」，更像是檢察官在詰問被告--而且被告是擔任立院的代表的藍綠陣營；轉身一變，又變成「原告」民進黨代表的辯護律師，不但提點重點，還一而再、再而三跳針到底「無異議」的背後含意為何。對於立法院代表以及專家學者要求大法官不要介入國會自主，則置若罔聞。

大法官們「助攻」民進黨，理由就是憲訴法三讀程序有問題。其關鍵核心，就是三讀時主席詢問現場「有無異議」，當現場沒有異議時，是否就真的代表所有立委都贊成該法案通過。但如此反覆循環，甚至扯到「無異議」的內心心路歷程，都顯示大法官不但欠缺對國會自主的尊重，更對議事進行一無所知。

而既然是質疑憲訴法修法程序有問題，首當其衝的，當然就是立法院長韓國瑜。雖然代表專家的學者羅傳賢一而再、再而三表示，韓國瑜主持議事的程序，和過去民進黨蘇貞昌、游錫堃兩任院長都完全一樣，依據慣例，法案攻防在二讀時就已完成，三讀只有文字修正，因此慣例就只是由主席詢問「現場有無異議」，無異議就是三讀通過。但言者諄諄，聽者藐藐，大法官們官大理大，硬是不採，沒人拿大法官有辦法。

而在今天的立法院院會上，韓國瑜就是在「示範」立法院的常態就是這樣：當議案到了三讀階段，各黨不會再有什麼贊成反對的意見；如果真要他們有意見，那就得請各黨黨團、立委都來開會。當韓國瑜說「沒有任何一個立法委員在現場，三個黨團要負最高責任」時，心裡的潛台詞應該是「大法官連無異議都有意見，那都沒來開會就通過法案不是更可能被判違憲？」吧。

大法官 立法院 韓國瑜

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