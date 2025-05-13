核管法修法延役拚闖關 傅崐萁盼民進黨不要杯葛

立法院會今天預計處理攸關核電廠延役的核管法修正草案，國民黨團總召傅崐萁表示，核管法勢必要通過，給國家一個安全穩定用電的方向，相信民進黨不會強力杯葛，希望民進黨不要用人海戰術來杯葛院會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，核能是否延役是嚴肅的政策問題，國會都沒有共識下，社會怎麼會有共識，藍白為表決而表決。

立法院會今天預計處理攸關核電廠可以延役的「核子反應器設施管制法第6條條文修正草案」，及棄保潛逃、妨害司法公正罪的「刑法部分條文修正草案」，以及國民黨立法院黨團推動的「反實質廢死」、「反戒嚴」公投等。

國民黨團總召傅崐萁今天在立法院受訪表示，立法院會上週推動還假於民，讓全國基層勞工非常雀躍，把過去民進黨傾向財團、依附財團調整過來。今天要進行包括核管法三讀，台灣用這麼昂貴的電力，長此以往，不只每一年要撥補台電，早晚會破產。「我們必須要拯救台電。」

傅崐萁指出，今天核管法勢必要通過，給國家一個安全穩定用電的方向，相信民進黨也不會用強力杯葛的方式，畢竟全世界的先進國家，都在重啟核電，必須讓經過檢查後安全無虞的核電廠，持續運轉下去。

傅崐萁表示，對於民眾黨提出的妨害司法公正罪，國民黨也認為有其必要，會支持推動。對於公投，這本來就是人民的權利，也呼籲民進黨尊重最直接的民權，希望民進黨不要用人海戰術曠日廢時，民進黨團總召柯建銘曾讓院會空轉6週，接下來還有非常多民生法案，以及大法官NCC委員的同意權等。

對於總統賴清德接受外媒專訪提及要建立「非紅供應鏈」，傅崐萁指出，目前兩岸關係最核心的建構仍是經濟與外貿關係，台灣是否真能與中國切斷如此規模的經貿往來，對岸市場正是台灣產業維繫發展的主力來源，若真要切斷所謂「紅色供應鏈」，賴總統是否應先明確表態ECFA是否要停止。

傅崐萁表示，兩岸透過ECFA累積的和平紅利，至今仍惠及國內大量基層產業，若要推動政策轉向，應審慎評估產業是否承受得起衝擊。

傅崐萁指出，面對美中關稅戰升溫，賴政府聲稱要對美加大投資，動用超過2000億美元，加上民間投資1000億美元與台積電投資2000億美元，整體對美投資總額已達新台幣15兆元，但對台灣產業僅提出930億元的振興預算，完全比例失衡。呼籲應將國家資源優先用於扶植本土產業，才是當務之急。

傅崐萁表示，美中關稅協商已有初步共識，但台灣至今仍未獲美方釋出善意。賴政府已將台灣的籌碼與資源悉數送出，卻未見相對回應，呼籲賴政府與行政院長卓榮泰正視此問題，勿讓台灣在國際談判中淪為「單向讓利」。