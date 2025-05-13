賴總統拋非紅供應鏈抗中 黃珊珊：全球經貿不能選邊站

賴清德總統近日接受外媒專訪，談及用「非紅」供應鏈制衡中國「不公平」貿易，民眾黨立委黃珊珊今天表示，美中兩國關稅戰暫時休兵，雙方本來也是各有堅持，重點在於守住底線跟防線，全球經貿不可能選邊站，所以絕對不能一廂情願，認為卑躬屈膝就能談到比較好的條件。

賴總統即將就職滿一周年，日經亞洲今天刊登專訪內容，談及中國利用自由貿易體系從事抄襲和偽造、侵犯智慧財產權，賴總統希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括中國的全球半導體非紅供應鏈，「這會確保未來世界進一步繁榮與發展，自由貿易能繼續發揮作用，不受傾銷影響」。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃珊珊受訪時表示，美中兩國在短短幾天內完成談判，雙方本來各有堅持，彼此也都喊得很兇，全球都感到很驚訝，就像她以前擔任律師，談判原則為有多少張力，「有多少弓拉多少箭」，意思就是有什麼談判籌碼，弓拉的夠就可以射中目標。

黃珊珊說，重點還是在於守住底線跟防線，如果只是一味地委曲求全，甚至是設限與非中國的供應鏈來往，「但是看起來美國並沒有要跟中國斷絕往來」，全球貿易關係不可能只選一邊站，所以絕對不能一廂情願，以為卑躬屈膝就可以談到比較好的條件。