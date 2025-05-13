賴總統專訪籲建「非紅供應鏈」 綠委肯定民主同盟戰略

就職周年前夕，賴清德總統接受「日經亞洲」專訪時呼籲建立「非紅供應鏈」制衡中國不公平貿易。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤肯定賴總統所傳達的民主陣營戰略視野，她認為台日關係將持續深化，擔任彼此的最佳戰友。

賴總統在專訪中，數度提及台灣在半導體生產的優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色。

吳思瑤今天在立法院議場前受訪，針對媒體詢問，賴總統接受外媒訪問時提到中台發生戰爭的話必是中國挑起，以及要防堵紅色供應鏈等議題。

吳思瑤指出，賴總統專訪中清楚展現國安與和平戰略，須深化台日合作、強化民主陣營經貿連結，是確保印太穩定的關鍵。她說，總統首先強調台日關係深化非常重要，雙邊合作也要持續推進，不只是在經貿議題，在民主、安全防衛等議題，都扮演重要角色，她認為這是再次凸顯台灣跟日本會更加合作，也會是最佳戰友、強強聯手。

吳思瑤直指，印太地區的Trouble Maker（麻煩製造者）當然是中國，反觀台灣是Peace Maker（和平製造者），是和平貢獻者與捍衛者，因此印太地區若有任何軍事衝突，必然來自中國不斷進行軍事威嚇，不只台灣，日本、韓國、菲律賓等印太地區國家也深受中國在灰色地帶的侵擾。

民進黨立委賴瑞隆指出，賴總統清楚知道，台灣與自由民主聯盟站在同一戰線，必須謹慎處理紅色供應鏈，且這不只有貿易問題，更有國安問題，當前台灣人民越來越清楚中共犯台意圖，唯有團結才能有效防堵紅色供應鏈對台灣的影響，同時阻卻中共併吞、滲透台灣的野心。