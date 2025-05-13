快訊

別哭！孫燕姿演唱會2.2萬張90秒賣光 釋票時間出爐

川普突拋「統一說」惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

庫德工人黨宣布解散：與土耳其的40年衝突落幕？

賴總統專訪籲建「非紅供應鏈」 綠委肯定民主同盟戰略

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長。記者黃婉婷／攝影

就職周年前夕，賴清德總統接受「日經亞洲」專訪時呼籲建立「非紅供應鏈」制衡中國不公平貿易。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤肯定賴總統所傳達的民主陣營戰略視野，她認為台日關係將持續深化，擔任彼此的最佳戰友。

賴總統在專訪中，數度提及台灣在半導體生產的優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色。

吳思瑤今天在立法院議場前受訪，針對媒體詢問，賴總統接受外媒訪問時提到中台發生戰爭的話必是中國挑起，以及要防堵紅色供應鏈等議題。

吳思瑤指出，賴總統專訪中清楚展現國安與和平戰略，須深化台日合作、強化民主陣營經貿連結，是確保印太穩定的關鍵。她說，總統首先強調台日關係深化非常重要，雙邊合作也要持續推進，不只是在經貿議題，在民主、安全防衛等議題，都扮演重要角色，她認為這是再次凸顯台灣跟日本會更加合作，也會是最佳戰友、強強聯手。

吳思瑤直指，印太地區的Trouble Maker（麻煩製造者）當然是中國，反觀台灣是Peace Maker（和平製造者），是和平貢獻者與捍衛者，因此印太地區若有任何軍事衝突，必然來自中國不斷進行軍事威嚇，不只台灣，日本、韓國、菲律賓等印太地區國家也深受中國在灰色地帶的侵擾。

民進黨立委賴瑞隆指出，賴總統清楚知道，台灣與自由民主聯盟站在同一戰線，必須謹慎處理紅色供應鏈，且這不只有貿易問題，更有國安問題，當前台灣人民越來越清楚中共犯台意圖，唯有團結才能有效防堵紅色供應鏈對台灣的影響，同時阻卻中共併吞、滲透台灣的野心。

供應鏈 台日關係

延伸閱讀

核管法表決前夕仍無版本 綠營批黑箱：為表決而表決

影／吳思瑤「性侵說」喻法案三讀 秒被大法官打臉

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

立院法制局前局長稱蘇嘉全始變強勢 柯建銘：與在野黨唱和

相關新聞

川普拋統一說惹議 總統府：美中貿易談判無涉台灣

美國總統川普談及美中貿易時，提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peac...

核管法立院下午拚闖關 藍白版本出爐核電延役20年

「非核家園」倒數，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團都力推「核子反應器設施管制法」修法，立法院會今天下午將表決。國民黨團...

賴清德專訪拋「非紅供應鏈」 傅崐萁：先停ECFA？

賴清德總統接受外媒專訪時談及兩岸關係、區域局勢，表示要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，...

對光復節放假提覆議？卓榮泰：還沒想到後續如何

紀念日條例修正案三讀通過，新增教師節、光復節等國定假日，由於民進黨立委一致投下反對票，在野要求行政院長卓榮泰表態是否提覆...

對美關稅談判台灣具優勢？卓榮泰有信心 原因全說了

台灣把握90天對等關稅暫緩期與美談判，行政院長卓榮泰今天指出，台灣是在優先談判的幾個國家當中，且具備高科技產業優勢，「當...

大法官別學NBA裁判 亂吹主場哨攪政局

NBA進入季後賽，諸雄爭霸，競爭激烈。但勢均力敵的比賽，最怕裁判來搶戲，尤其是偏袒某隊的吹哨，一旦失準，便可能改變戰局。憲法法庭的大法官，對於朝野爭議，也該保持公正，避免吹錯哨。 NBA裁判吹錯哨，頂多「沒收」比賽。大法官若吹錯哨，卻將衝擊政局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。