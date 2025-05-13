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施政民調樣樣倒數 藍智庫批賴只會鬥爭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
偏藍的「新國會智庫」13日公布520民調，顯示總統賴清德在各項施政都倒數。呂翔禾／台灣醒報
偏藍的「新國會智庫」13日公布520民調，顯示總統賴清德在各項施政都倒數。呂翔禾／台灣醒報

「總統賴清德不論節制權力、兩岸關係、司法公正與清廉都是歷屆民選總統倒數，盼賴總統看到人民的憤怒！」由藍委羅智強主導的「新國會智庫」13日發布民調，55.3%民眾希望民進黨停止大罷免、45.1%民眾認為近日檢調因罷免連署大規模搜索在野黨黨部是政治清算。學者賴祥蔚提醒，司法民調與政黨高度相關聯，盼朝野都要節制。

僅2%肯定賴兩岸關係

國民黨立委羅智強13日公布歷任民選總統施政排行與時事民調，在「執政期間最節制總統權力、尊重在野黨」方面，最多受訪者（31.5%）認為，前總統馬英九在任內表現最佳，其次是前總統蔡英文（22.2%）、前總統李登輝（12.1%）。前總統陳水扁與賴清德總統的好評較低，分別為5.1%與4.5%。

在「政府清廉」方面，馬英九以31.8%好評居首，蔡英文（20.8%）與李登輝（12.3%）分居第二與第三。賴清德（8.4%）與陳水扁（2.2%）好評較低。「兩岸關係」上，馬英九獲得壓倒性支持（48.1%），各約13%民眾認為李登輝與蔡英文任內的兩岸關係最和平，賴清德（2.1%）與陳水扁（2.0%）則只有約2%民眾給予最高評價。

盼賴別公開挺罷免

在「司法公正」方面，30.2%最肯定馬英九的執政表現，蔡英文（18.9%）與李登輝（11.2%），賴清德（7.9%）與陳水扁（2.1%）評價較低。另外，有55.3%民眾認同此時執政黨應停止投入大罷免；66.3%民眾認為賴總統不適合公開支持或呼籲罷免行動，45.1%民眾認為近日檢調搜索在野黨黨部的行為是政治清算。

「統獨認同超過了憲政民主偏好！」台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，許多綠營政治人物開始宣傳，只要對行政權有所牽制就是搗亂，因此大罷免的浪潮才會延燒，但立法權監督行政權乃是天經地義；另外，司法案件是有幾分證據說幾分話，但從檢調搜索在野黨的民調背後，政黨支持者卻出現各自站隊的狀況，盼朝野不要因為短期攻防破壞台灣民主。

民主是要權力節制

國民黨立委牛煦庭批評，僅有2%民眾認為賴清德有節制權力，如今賴因為國會少數，就透過惡鬥轉移施政不力的焦點，過去國民黨為了民主價值，卻被支持者批評軟弱，還失去政權，如今看來相當感嘆；同黨立委吳宗憲則呼籲，有能力影響賴總統決策的人應該看這份民調，讓執政團隊檢討屢提覆議、行政首長欠缺專業的狀況。

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大罷免 蔡英文 馬英九

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