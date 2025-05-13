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對光復節放假提覆議？卓榮泰：還沒想到後續如何

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供
行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供

紀念日條例修正案三讀通過，新增教師節、光復節等國定假日，由於民進黨立委一致投下反對票，在野要求行政院長卓榮泰表態是否提覆議。卓榮泰今天說，法律本身沒有違法違憲，「目前是沒有想到後續如何」，但制度設計理應考慮產業界調適能力，並設定緩衝期，好讓企業提早因應。

立法院國民黨團、民眾黨團本會期力推「還假於民」，日前三讀通過國民黨團、民眾黨團「4加一」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增5天假；此外，因應行政院提出4100億元強化安全韌性條例，藍白兩黨也分別擬定黨團版本，納入普發現金。

網路節目「齊有此理」今天釋出卓榮泰專訪預告，主持人王時齊詢問，大罷免當前，在野黨是否藉由「大放假」、「大發錢」作為緩解民怨、降低罷免力道的策略？卓強調，「我們每天所做的工作，跟罷免沒有直接的關係。」

卓榮泰認為，放假須考慮社會各界反應，政府並非不注重勞工福利，但放假會讓產業失去調適能力，「一個工廠如果30人、50人，你經常放假，它整個勞動力是無法很平衡地去做調整」，他認為修法應考量不同產業調適能力，並設定緩衝期，讓企業提早因應。

針對是否對法案提出覆議，卓榮泰表示，這項法律本身沒有違法違憲，因此「目前是沒有想到後續如何」。

卓榮泰 大罷免 民眾黨

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