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賴清德專訪拋「非紅供應鏈」 傅崐萁：先停ECFA？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁於黨團大會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁於黨團大會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

賴清德總統接受外媒專訪時談及兩岸關係、區域局勢，表示要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，兩岸經貿關係緊密，那這樣要不要先停「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）？面對關稅大戰，賴清德喊出要投資美國逾15兆元台幣，扶持跟振興國內產業卻只有930億元左右，完全不合比例。

賴清德日前在總統府接受 日媒日本經濟新聞專訪，在談到與中國大陸的關係時，重申「對話與交流」的主張，但同時也強調台灣半導體優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。傅崐萁於黨團大會後接受媒體聯訪時回應。

傅崐萁表示，兩岸關係至今最大的建構還是在雙方經貿關係上，台灣每一年對大陸出超至少2至3兆台幣，台灣有可能切斷這樣的臍帶嗎？所以特別提醒賴清德，要切斷跟大陸的紅色供應鏈，是不是ECFA先停掉？國民黨當然了解國安很重要，但兩岸已經形成相呼依存的關係，這是重中之重，要審慎評估，台灣產業會受很大撞擊，是不是承受的了？國家因應政策又是什麼？

傅崐萁指出，面對美國關稅大戰，行政院在扶持跟振興產業上只有930億元左右，這能夠抵抗世界貿易大戰嗎？對比中央政策表達說要加大投資力度，總計政府加民間投資美國「貢獻」超過15兆元台幣，這完全不符合比例，還是希望政府以國內產業為重，不能說資源都給美國，卻沒換回任何善意。

有關今立法院院會情況，傅崐萁也說，核管法修法勢必要通過，給國家一個安全、穩定用電的方向，相信民進黨也不會強力杯葛，畢竟全球先進國家都在重啟核電，這是非常有必要的政策，還是希望讓安全無虞的核電廠持續運轉；另外，民眾黨所提增訂妨害司法公正罪、國民黨所提兩公投案，也都希望能通過，現在還有很多民生法案待處理，民進黨不要再用人海戰術做曠日廢時的攻防，讓立法院有張亮麗成績單。

傅崐萁 美國 關係

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