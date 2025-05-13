對美關稅談判台灣具優勢？卓榮泰有信心 原因全說了

台灣把握90天對等關稅暫緩期與美談判，行政院長卓榮泰今天指出，台灣是在優先談判的幾個國家當中，且具備高科技產業優勢，「當美國要再度偉大的時候，難道不希望台灣的安全跟強大嗎？」

卓榮泰在今天播出的播客節目「法律白話文」專訪中談及台美談判進度。他說，4月11日台美雙方進行第一次視訊會議，4月底行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴美展開實體磋商，會中聚焦對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制、經濟安全等。

卓榮泰說，美方從來沒有提到匯率問題，但政府也知道，關稅之後，美方在美債、匯率等各方面有所準備，政府亦有因應，央行總裁楊金龍循例每周都會提出相關報告。

針對穩定匯率，卓榮泰表示，只要人民穩住、政府穩住，在大的波段當中，台灣是有實力跟高科技能力，在談判過程中取得比較有利的談判方式。

談及台灣後續談判優勢，卓榮泰指出，台灣高科技製造能力佳，在先進製程上幾乎無可取代，「那美國需不需要？美國需要；那美國能不能自己完成？那是數年以後的事情」。

卓榮泰強調，但數年以後，台灣仍然要保持領先，因此他在產業座談時頻頻和企業界強調，第一，台灣要維持關鍵領先地位，技術一要保留在台灣，第二，企業要以「台灣＋1」的方式根留台灣，避免讓產業空洞化。