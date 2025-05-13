川普評美中談判提統一 AIT：對台政策不變

美國總統川普表示，中國同意全面開放，「對統一與和平也非常有利」。美國在台協會今天表示，川普發言明顯針對美中貿易，「美國對台政策沒有改變」。外交部說，美中談判並無觸及台灣議題，「美方對台承諾依然強勁，沒有改變。」

川普（Donald Trump）當地時間12日在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一（unification）與和平非常有利。」

美國在台協會（AIT）發言人上午回覆中央社提問表示，川普的發言明顯是針對美中貿易關係，並強調「美國對台政策沒有改變。」

AIT發言人指出，美國對台做法數十年來保持一致，橫跨歷屆政府。台海和平與穩定是美國持久利益；美方反對任何一方片面改變現狀，期待兩岸分歧能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。

對此，外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會回覆媒體提問時也說，美國國務院已作出澄清，川普說法是在說明美中貿易談判，並無涉台灣。

蕭光偉強調，據了解，美中談判過程並無觸及台灣相關議題；「美方對台承諾依然強勁，沒有改變。」

自1979年以來，美國對台海兩岸關係的一貫政策是僅「認知」但未接受北京對於兩岸同屬一個中國的立場，強調兩岸之間的任何分歧必須以和平方式解決，近年則以各種作為強化台灣自我防衛的能力。