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就職周年助青年婚育 卓揆：住社宅生育至少補貼50%租金

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，近期將推出「婚育宅」，住在社宅或青年住宅的年輕人，結婚生小孩後租金補貼再加碼，第一胎加碼50%，生第二胎再加碼50%。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰表示，近期將推出「婚育宅」，住在社宅或青年住宅的年輕人，結婚生小孩後租金補貼再加碼，第一胎加碼50%，生第二胎再加碼50%。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰即將就職滿一周年，面對台灣高房價議題，他強調，有屋住比買到房優先，當前推出社會住宅青年住宅外，內政部近期將推出「婚育宅」，住在社宅或青年住宅的年輕人，結婚生小孩後租金補貼再加碼，第一胎加碼50%，生第二胎再加碼50%。

卓榮泰在今天播出的播客節目「法律白話文」專訪中指出，對台灣來說，誰都無法讓房價一夕之間下降，這將影響銀行貸款問題；政府當前青年住宅、社會住宅因應青年照顧，也希望從都市更新跟危老重建或區段徵收多增加一些容積，讓民間廠商蓋房子同時，也能提撥3%到5%作為青年住宅或社會住宅。

「大家要有個觀念，有屋住比買到房要優先。」卓榮泰透露，內政部最近將推出「婚育宅」，住到社會住宅或青年住宅的單身民眾，若結婚、生小孩，租金補貼再加碼，生一個加50%，再生一個再加50%。

針對租屋市場，卓榮泰說，希望租金透明化，但租金要做實價登錄較難，因此先用區域來做，讓年輕人租房時有比較基準。他也強調，房東不能隨意從水電費上增加房租，政府有公版定型化契約，大家就比較不容易受到傷害。

卓榮泰 社會住宅 青年住宅

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